Viaggio nel verde pubblico a Siracusa. L’agronomo Attardo: “in piazza Euripide progettazione sbagliata: troppo cemento e alberi destinati a morire”

Un viaggio nel verde pubblico di Siracusa che parte da una delle piazze più recenti della città, piazza Euripide, ma che secondo l’agronomo Antonino Attardo racconta più errori che buone pratiche. Troppo cemento, scelte botaniche poco funzionali e distanze irrazionali tra gli alberi: un insieme di criticità che, secondo il professionista, mette già a rischio la salute delle piante e la sostenibilità dell’intero impianto.

“L’approccio seguito in questa piazza è quello dell’arredo urbano: gli alberi sono stati trattati come semplici elementi decorativi – spiega Attardo osservando la disposizione delle piante lungo il perimetro -. In un’epoca segnata dai cambiamenti climatici, progettare il verde non significa mettere qualche albero qua e là, ma valutare la loro funzione ecologica: ombra, raffrescamento, assorbimento delle polveri, equilibrio del microclima urbano. Qui questa visione è totalmente assente”.

Il primo problema è sotto gli occhi di tutti: la piazza è quasi interamente pavimentata. “Dove prima c’era terreno, si è scelto di cementificare tutto, lasciando solo strette aiuole laterali – continua Attardo – e le specie scelte sono completamente inadatte allo scopo: la jacaranda ha una chioma leggera, fronde fragili e un’ombra molto scarsa. È una pianta ornamentale, non una pianta da ombreggiamento. In una piazza completamente esposta al sole, è una scelta sbagliata. L’effetto è più estetico che funzionale”. Ma il problema più grave è la distanza tra una pianta e l’altra: “Parliamo di alberi che, da adulti, hanno chiome larghe anche otto metri. Metterli a due metri è un errore di base: significa costringere il Comune a potature continue per contenerli”.

E infatti, spiega Attardo, il danno è già stato fatto: “Gli alberi, messi a dimora da due anni, sono già stati potati. E le jacarande non sopportano bene le potature ripetute: si indeboliscono, si ammalano e muoiono con grande facilità. L’unica soluzione possibile è drastica, bisognerà eliminare due piante ogni tre, per dare spazio a quelle che restano. Significa costi, lavoro extra e un impianto che non rispecchia né funzionalità né logica progettuale”.

Una situazione che, per Attardo, si sarebbe potuta evitare con una pianificazione attenta e con la scelta di specie realmente utili a mitigare il calore urbano. Piazza Euripide si aggiunge così alla lista degli spazi urbani recenti in cui la progettazione del verde sembra più un’aggiunta dell’ultimo momento che una parte integrante dell’opera.

“Gli alberi non sono arredi – conclude Attardo – Sono organismi viventi, fondamentali per la qualità dell’aria e del microclima. Se non li si rispetta nella progettazione, li si condanna e si condanna tutta la città a un verde inefficiente”.