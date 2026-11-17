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«Viale dei Comuni è diventata una discarica, chiunque viene e scarica la spazzatura. No ritirano i rifiuti almeno da una settimana. Si devono fare controlli e istallazione telecamere.cosi i non residenti si beccano una bella multa»

un lettore, via WhatsApp