Sindacati,
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Viale dei Comuni, lettore segnala rifiuti abbandonati e ritiro fermo da una settimana
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«Viale dei Comuni è diventata una discarica, chiunque viene e scarica la spazzatura. No ritirano i rifiuti almeno da una settimana. Si devono fare controlli e istallazione telecamere.cosi i non residenti si beccano una bella multa»un lettore, via WhatsApp
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