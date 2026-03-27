Vicenda AST, i lavoratori in somministrazione: “Siamo una risorsa, non un problema. Basta tagli improvvisi”

Non solo istituzioni e vertici aziendali. Nel confronto sul futuro dell’AST a Siracusa emergono con forza anche le voci dei lavoratori, in particolare degli interinali, che chiedono certezze e continuità. Durante l’incontro con il presidente Luigi Genovese, alla presenza dell’onorevole Giuseppe Carta e del sindaco Francesco Italia, i lavoratori hanno portato all’attenzione delle istituzioni una situazione che definiscono “insostenibile”.

“Finalmente abbiamo visto le istituzioni muoversi insieme – spiegano – e questo ci dà fiducia. Ma il punto è semplice: l’utenza vuole lavoratori AST sui pullman, non servizi affidati ai privati. Si è creato un rapporto umano con i pendolari che è stato interrotto dall’oggi al domani”.

Al centro della protesta, il destino di circa 35 lavoratori in somministrazione, che rischiano di rimanere senza impiego o di essere trasferiti improvvisamente. “Si parlava di stabilizzazione e concorsi – raccontano – e nel giro di pochi giorni siamo passati ai licenziamenti. È una contraddizione che non riusciamo a capire”.

Secondo quanto riferito, il contributo degli interinali sarebbe stato determinante per il funzionamento del servizio. “Abbiamo abbattuto fino al 75% delle trasferte, coperto assenze per malattia e permessi, garantito continuità operativa. Non esiste alcun esubero, sono solo dicerie”.

Una posizione condivisa tanto dai lavoratori di Siracusa, quanto da quelli di altre sedi, come Modica, presenti anch’essi all’appuntamento odierno, dove hanno denunciato una la situazione analoga a quella registrata in provincia di Siracusa: “Molti turni sono stati affidati ai consorzi privati e noi siamo stati messi in ferie forzate. Siamo 12 lavoratori in attesa di rientrare, mentre il servizio continua con personale esterno”.

Il nodo, secondo i dipendenti, non è solo occupazionale ma strutturale. “Il problema non è soltanto la carenza di mezzi, ma anche quella di organico. Ci sono colleghi con oltre 80 giorni di ferie accumulate perché non è mai stato possibile fermarsi. Questo dimostra che il personale serve”.

Da qui la richiesta alle istituzioni: una soluzione immediata che consenta di mantenere i lavoratori in servizio, soprattutto in vista dell’arrivo dei nuovi autobus. “Con i 49 mezzi previsti – spiegano – si potrebbe garantire un numero importante di corse e ridurre il ricorso al noleggio, che oggi pesa molto sui costi”.

Un dato che viene sottolineato con forza: “Solo a Modica ci sono 22 mezzi a noleggio, a Palermo 16. Recuperare queste risorse significherebbe anche creare posti di lavoro interni, invece di continuare a esternalizzare”.

Non manca, però, un segnale di apertura. I lavoratori si dicono “fiduciosi” dopo il confronto con il presidente Genovese e con l’onorevole Carta. “Ci è stato riconosciuto che i somministrati sono parte dell’azienda. Ora però servono fatti concreti”.

La partita resta aperta. Tra risanamento, rilancio e riorganizzazione del servizio, il futuro dell’AST passa anche da qui: dalla capacità di tenere insieme sostenibilità economica e tutela del lavoro.