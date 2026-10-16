Vicenda Sait, l’Ugl Siracusa chiede la convocazione di un tavolo prefettizio

Attualità · CAMBIO APPALTO

Dopo la mobilitazione dei giorni scorsi l’ Ugl di Siracusa, in riferimento all’imminente affidamento e subentro nelle attività precedentemente svolte dalla società Sait dello stabilimento Isab di Priolo Gargallo, ritiene necessario avviare con la massima urgenza un confronto istituzionale e sindacale volto a garantire una corretta gestione della procedura di passaggio dei lavoratori interessati alle aziende subentranti che risulteranno aggiudicatarie dell’appalto.

Considerata la rilevanza occupazionale e sociale della vicenda, l’organizzazione sindacale ritiene indispensabile che tale procedura venga gestita nel pieno rispetto degli accordi quadro di settore, delle disposizioni contrattuali (CCNL di riferimento) e normative applicabili, nonché delle previsioni di clausola sociale stabilite per garantire la continuità lavorativa del personale già impiegato sul cantiere, al fine di evitare qualsiasi pregiudizio ai lavoratori coinvolti.

Per questo l’Ugl chiede l’istituzione di un tavolo prefettizio e di incontro per porre al centro diverse questioni. Il sindacato, infatti, chiede che venga garantita la salvaguardia dei livelli occupazionali, evitando perdite di posti di lavoro e assicurando, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile e dalla contrattazione collettiva, la continuità lavorativa di tutto il personale attualmente impiegato nelle attività oggetto del cambio appalto.

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Altra richiesta riguarda la corretta applicazione della clausola sociale, secondo quanto previsto dal contratto di appalto, dagli accordi quadro, dalla contrattazione collettiva di categoria applicabile e dalle disposizioni normative vigenti. Chiesta anche la tutela dell’anzianità di servizio maturata dai lavoratori ex SAIT, con particolare riferimento agli effetti economici, normativi e agli ulteriori istituti contrattuali maturati e la tutela dei livelli di inquadramento e delle condizioni contrattuali, nel rispetto dei diritti individuali e collettivi già acquisiti e delle garanzie previste dalla normativa e dal CCNL di riferimento.

Ultima richiesta quella di trasparenza delle procedure di passaggio, attraverso la preventiva condivisione delle modalità operative, delle tempistiche e dei criteri che le aziende subentranti intenderanno adottare per l’assunzione del personale proveniente da SAIT.

“Si evidenzia – scrive l’Ugl in una nota a firma del segretario generale provinciale, Antonino Galioto – che il cambio di impresa gestore nell’esecuzione delle attività non deve comportare, di per sé, una penalizzazione occupazionale o contrattuale dei lavoratori. Si ritiene pertanto necessario verificare preventivamente gli obblighi applicabili alla procedura di subentro, con particolare attenzione alla continuità occupazionale e alla piena salvaguardia dei diritti del personale interessato. L’incontro dovrà essere finalizzato a verificare il corretto svolgimento della procedura di subentro, promuovere il rispetto della clausola sociale e individuare le necessarie garanzie a tutela della continuità occupazionale, dei livelli occupazionali, dell’anzianità di servizio maturata e delle condizioni contrattuali ed economiche dei lavoratori coinvolti.”

Per questo il sindacato indica Prefettura quale istituzione terza come soggetto fondamentale, affinché possa favorire il dialogo tra le parti, seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda e promuovere ogni iniziativa rientrante nelle proprie competenze, volta a prevenire criticità occupazionali e a favorire una soluzione condivisa.

“A tal fine – ancora Galioto -, si chiede che le società aggiudicatarie rendano disponibili, in occasione dell’incontro, le informazioni necessarie a verificare le condizioni previste per il subentro, il numero dei lavoratori coinvolti, i criteri individuati per il passaggio del personale, i livelli di inquadramento, l’anzianità di servizio e le condizioni contrattuali che si intendono applicare in conformità al CCNL e agli accordi vigenti.”