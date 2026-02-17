Vicenda Tulipark a Ortigia, Federfiori chiede chiarezza: “Esposizione o vendita, vediamo le autorizzazioni”

“Ho letto e seguito la vicenda “Tulipark”. Come Federfiori – Confcommercio, Federazione nazionale fioristi, chiediamo una cosa semplice: chiarezza. Se l’iniziativa era un’esposizione, bene: è utile allora indicare con precisione su quali atti e quali presupposti sia stata autorizzata. Se invece l’iniziativa configurava di fatto un’attività di vendita (anche tramite prenotazione e pagamento), è altrettanto corretto chiarire quale autorizzazione commerciale fosse prevista, con quali tempi, modalità e prescrizioni”, così in una nota il presidente nazionale di Federfiori Rosario Alfino.

“Per rispetto dei cittadini e delle attività locali, chiediamo che i passaggi autorizzativi vengano resi pubblici o comunque illustrati in modo trasparente ai nostri dirigenti locali con riferimento, ad esempio, a: concessione di suolo pubblico, tipologia dell’evento, eventuali titoli abilitativi/licenze, e controlli previsti o effettuati”, aggiunge.

“Come Federfiori Confcommercio, non ci interessa lo scontro: ci interessa che le regole siano uguali per tutti e che il Comune tuteli sia la vivibilità della piazza sia il lavoro degli operatori del settore. Conoscendo la qualità dell’Amministrazione comunale della Città di Siracusa, siamo certi che ogni aspetto verrà chiarito con spirito di collaborazione, nel rispetto dei ruoli e di tutte le parti interessate”, conclude.