Vicenda Tulipark, il Comune: “Autorizzata un’esposizione con ingresso a pagamento”

In riferimento al “Tulipark day” che si è tenuto in piazza Minerva lo scorso fine settimana, anche alla luce delle dichiarazioni odierne del presidente nazionale di Federfiori, il settore Attività produttive del Comune di Siracusa precisa che “la manifestazione è stata regolarmente autorizzata dal Suap (determina numero 59 del 13 febbraio) non appena l’ufficio è entrato in possesso di tutti i pareri favorevoli precedentemente richiesti, secondo quanto previsto dal regolamento.

L’autorizzazione non riguardava un’iniziativa di vendita diretta ma, così come avviene in altre città d’Italia che ospitano il “Tulipark”, di un’esposizione con ingresso a pagamento, all’interno della quale gli organizzatori intrattenevano i visitatori con una serie di attività, anche interattive attraverso touchscreen, allo scopo di fornire informazioni e curiosità sui tulipani, sulla loro coltivazione e diffusione nel mondo.

Al termine del percorso, ai partecipanti venivano offerti dei fiori. Della manifestazione, che, viste le caratteristiche, era dotata anche di un piano di sicurezza, è stata informata la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali. Gli uffici sono a disposizione per tutti i chiarimenti che saranno richiesti”.