(VIDEO) Avcs di Siracusa attiva a Niscemi: cucina da campo operativa, si preparano oltre 300 pasti al giorno

Dopo la frana ha colpito il territorio di Niscemi, la Regione Siciliana ha attivato immediatamente anche l’Avcs di Siracusa per supportare le attività di emergenza e assistenza alla popolazione e ai soccorritori impegnati sul campo.

I volontari dell’associazione sono arrivati nelle prime ore con una cucina da campo, attualmente operativa, capace di garantire fino a 2.000 pasti al giorno. Al momento vengono preparati circa 300 pasti quotidiani, destinati sia ai soccorritori volontari sia alle persone coinvolte dall’emergenza.

L’intervento rientra nel coordinamento regionale di Protezione civile e vede una forte partecipazione del mondo del volontariato. Numerose attestazioni di solidarietà stanno arrivando da tutta la Sicilia, sia da privati cittadini sia da enti pubblici, a conferma della grande rete di supporto che si è attivata attorno alla comunità colpita.

Le operazioni proseguono mentre si monitora l’evoluzione della situazione e si valutano eventuali ulteriori necessità di assistenza.