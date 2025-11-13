Videosorveglianza non autorizzata e pesce senza tracciabilità, sanzioni in esercizi commerciali a Melilli

Per innalzare la presenza delle Forze dell’Ordine nel territorio del comune di Melilli e aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini della zona, a seguito delle linee di indirizzo strategico dettate dal Prefetto Chiara Armenia in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato pianificato dal Questore Roberto Pellicone, un mirato servizio interforze di prevenzione e controllo del territorio ad “alto impatto”, che ha coinvolto agenti della Polizia di Stato (della Questura aretusea del Commissariato di Pubblica sicurezza di Priolo Gargallo e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania) Militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e personale dell’Asp di Siracusa.

Il complesso dispositivo interforze, coordinato sul posto dal dirigente del commissariato di Priolo Gargallo Salvatore Pellegrino, ha visto la realizzazione di mirati posti di controllo, l’identificazione di numerose persone e verifiche in diverse attività commerciali.

Nel corso dei servizi sono state identificate 182 persone e controllati 105 veicoli con sanzioni per violazioni al codice della strada, in particolare per guida senza la cintura di sicurezza.

Sono stati controllati numerosi esercizi commerciali di Melilli e sei di queste sono state sanzionate per varie irregolarità amministrative. In specie sono state elevate sanzioni nei confronti di tre bar, un centro scommesse, un venditore ambulante di pesce per mancanza di etichettature e tracciabilità del prodotto ittico e un titolare di un negozio è stato sanzionato e denunciato per aver utilizzato senza la necessaria autorizzazione un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro.

In tale contesto operativo, sono state effettuate 4 perquisizioni domiciliari ed un uomo è stato segnalato all’Autorità Amministrativa competente per possesso di una modica quantità di cocaina.