Vietato l’accesso al Santo Sepolcro a Pizzaballa, l’arcivescovo Lomanto “Non è stato un bel segnale”

“Non è stato un bel segnale”. Con queste parole l’arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, ha commentato quanto accaduto a Gerusalemme, dove la polizia israeliana ha impedito al patriarca latino, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, di accedere alla Basilica del Santo Sepolcro.

I due religiosi si stavano recando a celebrare la Messa della Domenica delle Palme, uno dei momenti più significativi del calendario liturgico cristiano.

Un episodio che ha suscitato reazioni anche a livello internazionale e che, secondo Lomanto, merita una profonda riflessione: “È un fatto che ci lascia molto pensare. La preghiera è sempre un incontro pacifico”.

L’arcivescovo ha sottolineato il valore simbolico e spirituale dell’accaduto: “Non è stato un bel segnale: ha mortificato il patriarca, la Chiesa di Gerusalemme, l’Italia e l’intera Chiesa”.