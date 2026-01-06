Vigilanza nelle sedi dell’Asp di Siracusa, l’azienda replica alla Cisl: “dati imprecisi e toni allarmistici”

Vigilanza Italia replica ufficialmente alle dichiarazioni diffuse dalla CISL Fisascat – che nel tardo pomeriggio di ieri ha dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori – in merito alla situazione retributiva degli operatori fiduciari impiegati nelle strutture ospedaliere della provincia di Siracusa. A intervenire è l’amministratore unico, Assunta Zuppardi, che parla di una ricostruzione “imprecisa e allarmistica, non pienamente aderente alla realtà”.

Secondo quanto chiarito dall’azienda, i lavoratori coinvolti non sarebbero trenta, come sostenuto dal sindacato, bensì circa 19 operatori, alcuni dei quali avrebbero già ricevuto acconti sulle spettanze. Un dato che, sottolinea la società, sarebbe stato facilmente verificabile prima della diffusione pubblica delle informazioni.

Sul tema dei presunti stipendi non pagati, in particolare quelli relativi ai mesi di novembre e dicembre 2025, l’azienda precisa che le retribuzioni vengono elaborate entro il giorno 15 del mese successivo ed erogate entro il 25. Pertanto, la mensilità di dicembre 2025 non risulterebbe ancora maturata né esigibile e non potrebbe essere considerata come stipendio non corrisposto.

Per quanto riguarda invece la mensilità di novembre 2025, la società conferma il ritardo nel pagamento, spiegando però di averlo comunicato preventivamente ai lavoratori interessati, scusandosi e impegnandosi a saldare quanto dovuto entro 15 giorni dalla scadenza. In questo contesto, l’azienda evidenzia come una verifica sullo stato dei pagamenti delle fatture presso l’Asp di Siracusa avrebbe consentito di comprendere le difficoltà oggettive e gli sforzi messi in campo per farvi fronte.

Respinte anche le contestazioni relative alla tredicesima e quattordicesima mensilità. La loro rateizzazione in busta paga, viene spiegato, non deriverebbe da una decisione unilaterale, ma da uno specifico accordo sindacale sottoscritto e applicato da oltre sette anni, senza che ne sia mai stata formalmente messa in discussione la legittimità. Un meccanismo che, secondo l’azienda, è noto a tutti i lavoratori, facoltativo e che prevede comunque l’erogazione anticipata dei ratei rispetto alla scadenza naturale.

Nel comunicato si esprime infine preoccupazione per il clima che si starebbe alimentando attraverso comunicazioni pubbliche dai toni ritenuti esasperati e per la diffusione di elenchi di lavoratori indicati come “da pagare prioritariamente” in quanto iscritti al sindacato, un approccio giudicato inopportuno e contrario al principio di parità di trattamento.

L’azienda ribadisce infine la propria disponibilità al confronto, anche nelle sedi istituzionali competenti, incluso un eventuale tavolo prefettizio, purché il dialogo si basi su “fatti reali e verificabili”, nell’interesse dei lavoratori e della continuità di un servizio definito essenziale all’interno delle strutture ospedaliere.