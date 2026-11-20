Attualità · Vigili del fuoco

Questa mattina si è concluso il corso di formazione per 11 nuovi operatori Saf (speleo-alpino-fluviali) dei vigili del fuoco. Gli operatori sono specializzati in tecniche di soccorso che derivano dalla speleologia e dall’alpinismo. Queste tecniche permettono di intervenire in zone impervie e accidentate, ma anche in aree urbanizzate, e di superare dislivelli importanti.

Le attività si sono svolte nella nuova sede del Comando provinciale, in via Louis Braille, nella zona della Pizzuta. Qui è in corso il trasferimento degli uffici dalla vecchia sede di via von Platen.