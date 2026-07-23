Siracusa, Villa Reimann. L’associazione diffida il Comune: “parco in abbandono”

Attualità · La denuncia

Una diffida formale indirizzata all’assessore al Verde del Comune di Siracusa, Luciano Aloschi, al sindaco Francesco Italia, alla Soprintendenza e persino all’Ambasciata di Danimarca in Italia. L’Associazione Christiane Reimann torna a denunciare le condizioni del parco di Villa Reimann, parlando di una situazione di degrado che rischia di compromettere uno dei luoghi storici e botanici più significativi della città.

Nella lettera, datata 23 luglio, il presidente dell’associazione Marcello Lo Iacono richiama gli annunci dei mesi scorsi sulla riqualificazione del giardino botanico, sostenendo però che, nei fatti, non sarebbe stato realizzato alcun intervento concreto. Secondo l’associazione, il roseto storico voluto da Christiane Reimann lungo il viale d’ingresso sarebbe ormai scomparso, mentre le piante di agrumi e le essenze esotiche continuerebbero a diminuire a causa della mancata manutenzione e della vetustà.

Tra le criticità evidenziate c’è anche la presenza di erba secca alta oltre un metro che ricoprirebbe gran parte del parco, con il conseguente rischio incendi. “Da un momento all’altro potrebbe prendere fuoco e con esso scomparire un pezzo della storia della nostra città e della memoria danese“, scrive l’associazione.

La denuncia riguarda anche lo stato generale dell’area verde. Secondo Lo Iacono, da mesi il parco non verrebbe irrigato né curato, nonostante le elevate temperature estive, tanto che alcune zone sarebbero ormai inaccessibili per la crescita incontrollata della vegetazione infestante.

Nel documento vengono citate anche le condizioni della necropoli presente all’interno della villa, dove le 25 tombe sarebbero nuovamente coperte dalla vegetazione, oltre al degrado di saje, erme in pietra e altre strutture storiche. L’associazione ricorda inoltre che esistono due progetti vincitori della Democrazia Partecipata, relativi alle annualità 2023 e 2024, per un valore complessivo di circa 30 mila euro, che attenderebbero ancora di essere realizzati.

Nel testo si evidenzia anche il malcontento espresso dai familiari di Christiane Reimann durante una recente visita alla villa, lamentando le condizioni del parco con il vicesindaco.

Per questi motivi l’Associazione Christiane Reimann, che dal 2014 dichiara di tutelare il lascito morale e materiale della benefattrice danese, ha notificato una formale diffida all’assessore competente, chiedendo un intervento urgente “prima che sia troppo tardi” e sollecitando il rispetto delle volontà testamentarie della donatrice, affinché Villa Reimann venga preservata “per il maggior decoro della città di Siracusa evitando qualsiasi degrado”.