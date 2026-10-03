Villa Reimann, una conferenza sul lascito di Christiane Reimann a Siracusa

Cultura · venerdì

L’Associazione Christiane Reimann organizza una nuova conferenza dal titolo “Christiane: il lascito e la sua gestione”, in programma venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 17 all’Istituto Antonello Gagini di Siracusa.

L’incontro si inserisce nel percorso di approfondimento dedicato alla figura di Christiane Reimann, infermiera e filantropa danese che scelse di destinare il proprio patrimonio alla città di Siracusa. Relatore sarà Francesco D’Alpa, che illustrerà la natura e la consistenza del lascito testamentario, ripercorrendone la storia e le finalità originarie.

In un primo momento, l’eredità era stata destinata all’International Council of Nurses (ICN), organizzazione di cui Reimann fu segretaria fino al 1934. Successivamente, però, il patrimonio venne lasciato ai siracusani con una precisa indicazione: i beni avrebbero dovuto essere utilizzati per iniziative di carattere universitario e di alto valore culturale.

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A distanza di circa cinquant’anni, secondo l’Associazione, le volontà della benefattrice non risultano ancora pienamente attuate. Particolare attenzione sarà dedicata alla situazione di Villa Reimann, il cui stato di conservazione e la prolungata chiusura al pubblico rappresentano uno dei temi centrali del dibattito.

Nel corso degli anni diverse associazioni hanno sollecitato interventi per la tutela e la valorizzazione del complesso. L’Associazione Christiane Reimann, attiva da oltre dodici anni, ha contribuito al recupero e alla ricollocazione nella sede originaria di numerosi beni appartenenti al lascito, tra cui arredi, quadri, suppellettili, documenti d’archivio e volumi della biblioteca.

Attualmente l’attenzione è rivolta alla cosiddetta Casa del Custode, edificio che versa in condizioni di degrado dopo decenni di mancata manutenzione. Oltre un anno fa, l’associazione ha presentato al Comune una proposta di partenariato per realizzarne il restauro senza costi per l’amministrazione, con l’obiettivo di trasformarlo nella sede del Centro Culturale dell’Identità Siciliana.

La conferenza offrirà quindi un’occasione per approfondire le scelte testamentarie di Christiane Reimann, analizzare la gestione del lascito nel corso degli anni e riflettere sulle possibili prospettive future per uno dei patrimoni culturali più significativi della città.