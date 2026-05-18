Villasmundo canta con Enrico Nigiotti e si prepara al gran finale con Gaia per la festa di San Michele Arcangelo

Una Piazza Risorgimento calorosa e partecipe ha accolto ieri sera a Villasmundo il concerto di Enrico Nigiotti, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi del programma civile dei festeggiamenti dedicati a San Michele Arcangelo.

Nel cuore della frazione melillese, cittadini, famiglie, giovani e visitatori hanno vissuto una serata all’insegna della musica e della condivisione, accompagnati dalle canzoni e dall’energia del cantautore toscano, capace di creare fin dalle prime note un forte legame con il pubblico presente in piazza.

Il concerto di Nigiotti ha rappresentato uno dei momenti centrali del cartellone dei festeggiamenti patronali 2026, richiamando tanti cittadini desiderosi di condividere una serata di festa nel segno della musica italiana dal vivo.

L’Amministrazione Comunale ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, ringraziando quanti hanno preso parte alla serata e tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione e nella gestione dei festeggiamenti.

Le celebrazioni dedicate a San Michele Arcangelo proseguiranno nei prossimi giorni con gli appuntamenti religiosi e civili previsti dal programma ufficiale e si concluderanno sabato 23 maggio con il concerto di Gaia, attesa live in Piazza Risorgimento per il gran finale della festa patronale di Villasmundo.

L’artista, tra le voci più apprezzate del panorama pop italiano contemporaneo, porterà sul palco uno spettacolo ricco di energia, ritmo e sonorità internazionali, accompagnato dai brani che negli ultimi anni l’hanno resa protagonista della scena musicale nazionale e televisiva.

La serata del 23 maggio rappresenterà il grande evento conclusivo di settimane di festeggiamenti che hanno unito Melilli e Villasmundo in un lungo percorso di devozione, identità territoriale e partecipazione popolare, trasformando ancora una volta il territorio in un punto di riferimento per eventi, cultura e spettacolo.