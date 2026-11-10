Villasmundo, sabato si inaugura la nuova area naturalistica del Parco della Sughereta

Attualità · melilli

Un nuovo spazio dedicato alla natura, allo stare insieme e alla valorizzazione del patrimonio ambientale di Villasmundo. Sabato 14 novembre, alle 10, sarà inaugurata l’area polifunzionale naturalistica del Parco della Sughereta. Il progetto è promosso dal Comune di Melilli insieme all’associazione La Ginestra Aps ed è finanziato con i fondi della Democrazia partecipata 2025.

L’obiettivo è valorizzare uno dei luoghi naturalistici più importanti del territorio e farne sempre più uno spazio di incontro, partecipazione e condivisione per la comunità. Secondo l’amministrazione comunale, il progetto rientra nell’attenzione verso la tutela e la fruizione del patrimonio ambientale. Le aree verdi sono considerate una risorsa fondamentale per la qualità della vita, la socialità e la crescita del territorio.

Il Comune sottolinea anche il modo in cui è stato finanziato l’intervento. Con la Democrazia partecipata, infatti, sono i cittadini a contribuire alla scelta delle priorità e dei progetti di interesse collettivo. La collaborazione con La Ginestra mostra inoltre il valore del coinvolgimento delle associazioni locali nella cura dei beni comuni.

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“Il Parco della Sughereta è un patrimonio naturale e identitario di grande valore per Villasmundo e per l’intero territorio comunale”, dichiara il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta. “Con l’inaugurazione di questa nuova area compiamo un altro passo concreto per valorizzare i nostri spazi verdi e renderli sempre più luoghi di incontro e partecipazione. Il progetto è ancora più importante perché nasce con i fondi della Democrazia partecipata, uno strumento che trasforma il coinvolgimento dei cittadini in risultati concreti per la comunità”.

Il sindaco ringrazia La Ginestra e tutti coloro che hanno contribuito al progetto. “Crediamo in un territorio in cui la tutela dell’ambiente vada di pari passo con la crescita sociale”, aggiunge Carta. “Investire nella Sughereta significa investire nella qualità della vita, nel senso di appartenenza e nel futuro di Villasmundo. Sabato sarà una giornata di festa e di condivisione, a cui invito tutta la cittadinanza”.