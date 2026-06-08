Vincenzo Dascanio sceglie Noto per il suo quinto Cafe e inaugura il ristorante Da Vincenzo

Apre a Noto il nuovo Vincenzo Dascanio Cafe, un luogo che unisce contemporaneità e stile mediterraneo in un’esperienza di ospitalità ed estetica dal carattere distintivo. Accanto al bistrot prende vita anche una boutique che reinterpreta in chiave contemporanea forme, profumi e suggestioni della tradizione locale, insieme a Da Vincenzo, il nuovo progetto di ristorazione pensato per trasformare la cucina in un’estensione naturale dell’esperienza estetica e sensoriale firmata Vincenzo Dascanio. Le nuove aperture si inseriscono in un più ampio percorso di sviluppo del brand in Sicilia che comprende anche il Vincenzo Dascanio Cafe di Taormina, inaugurato lo scorso marzo, consolidando ulteriormente la presenza del marchio sul territorio nazionale.

Il nuovo Vincenzo Dascanio Cafe Noto nasce come un luogo ibrido e immersivo, pensato per unire ospitalità, lifestyle e cultura del bello all’interno di un’unica esperienza. Un progetto capace di raccontare l’identità e la visione del brand attraverso spazi, profumi, design e piatti che creano un legame naturale con il contesto circostante. Lo studio dell’architetto Corrado Papa firma questo importante progetto che interpreta con sensibilità contemporanea l’eleganza del linguaggio mediterraneo, valorizzando il dialogo tra tradizione locale e visione estetica del brand. Il cafe, situato nel cuore della città (Via Silvio Spaventa 17/19), è concepito come punto d’incontro conviviale e raffinato in cui l’ambiente, dal dehor all’interno, e il linguaggio floreale e decorativo dialogano perfettamente con l’atmosfera autentica di Noto.

Il menu, che accompagna i clienti dalla colazione fino al dopo cena, offre un’ampia e curata scelta per ogni momento della giornata, dando vita a una sintesi ideale fra piatti iconici dei Vincenzo Dascanio Cafe – ad esempio i Fiori di Casa o l’Avocado Toast – e gli imperdibili siciliani: caponata, arancini, cannoli, cassate e tanti altri classici da scoprire. Completa l’offerta una proposta di pasticceria firmata da Imma Iovine, Corporate Pastry Chef, che interpreta l’universo dolce del brand attraverso creazioni capaci di coniugare ricerca estetica, tecnica e valorizzazione delle materie prime.

L’esperienza food & beverage si arricchisce con Da Vincenzo, il nuovo ristorante che segna un’inedita evoluzione del brand. Un progetto pensato per trasformare la cucina in un racconto contemporaneo della tradizione mediterranea e siciliana, dove memoria, territorio ed eleganza convivono in modo naturale. La proposta gastronomica di Da Vincenzo porta la firma dello Chef Angelo Convertini, che reinterpreta i grandi sapori della cucina domestica locale con uno sguardo raffinato e attuale. Agrumi, mandorle, pistacchi, capperi, pomodoro, finocchietto selvatico e pescato del Mediterraneo diventano i protagonisti di piatti che celebrano l’identità dell’isola, alternando ricette della tradizione popolare — come il Maccu di Fave, i Ravioli alla Norma e le Busiate — a creazioni più ricercate. Anche la carta dei dolci rende omaggio all’immaginario più autentico della pasticceria siciliana: ricotta, pistacchi e agrumi prendono forma in dessert capaci di evocare profumi e atmosfere dell’isola attraverso una nuova interpretazione estetica e gastronomica. La selezione vini valorizza il territorio con etichette come il Grillo di Feudo Santa Tresa e il Gatto Nero di Funaro, affiancate da una curata proposta di vini italiani e internazionali.

A completare il progetto, la nuova boutique: uno spazio dedicato al lifestyle firmato Vincenzo Dascanio, pensato per portare l’estetica e l’atmosfera del brand anche all’interno della propria casa. Complementi d’arredo, profumi per ambiente, ceramiche e oggetti decorativi danno vita a una collezione che reinterpreta in chiave contemporanea simboli, colori e suggestioni della tradizione siciliana. Tra le creazioni più iconiche, I Limoni – Noto, il profumatore per ambienti che accompagna in un viaggio olfattivo tra note di limone, lime, foglie di agrumi e sale marino; le candele ispirate ai motivi delle maioliche siciliane; e le celebri Teste di Moro, rivisitate attraverso un design essenziale e contemporaneo. Ogni elemento è pensato per raccontare il territorio attraverso una visione sofisticata, autentica e riconoscibile.

“La realizzazione di questo nuovo progetto a Noto rappresenta un importante passo nel percorso di espansione del Gruppo rafforzando sia la presenza in Italia che il legame con la Sicilia. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo della nostra storia che racconta una visione fatta di ospitalità, bellezza, ricerca e cura del dettaglio. Il mio desiderio rimane quello di accogliere i nostri ospiti in un universo distintivo, immersivo e in continua evoluzione in cui è possibile riconoscersi, sentirsi a casa e riappropriarsi del proprio tempo.” Commenta Vincenzo Dascanio, Fondatore e Direttore Creativo del Gruppo Vincenzo Dascanio.