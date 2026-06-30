Vincenzo Maiorca sul tetto d’Italia: doppio oro ai Campionati Italiani 2026. Priolo festeggia il suo campione

Vincenzo Maiorca si conferma il re indiscusso del pattinaggio italiano, con uno storico doppio oro ai Campionati Italiani 2026.
Sulla pista lombarda di Bellusco, l’atleta della GSD Pattinaggio Città di Priolo Gargallo ha riscritto la storia, dominando i Campionati Italiani che si sono svolti nei giorni scorsi.
La prima medaglia d’oro è arrivata nel Giro Crono, dove Vincenzo Maiorca ha staccato nettamente i rivali di sempre con una prestazione magistrale.
Nella Staffetta Americana ha preso per mano la GSD Città di Priolo. Insieme a Roberto Maiorca e Leopoldo La Rosa, ha regalato al team un’altra meritatissima medaglia d’oro.
A suggellare questa straordinaria impresa sportiva sono arrivate le parole piene di orgoglio del Sindaco Pippo Gianni, del vicesindaco Alessandro Biamonte e di tutta l’Amministrazione comunale: “Una gioia immensa e un orgoglio indescrivibile per la nostra comunità. Vincenzo Maiorca, insieme a Roberto e Leopoldo, ha portato ancora una volta il nome di Priolo sul tetto d’Italia, dimostrando che il talento, il sacrificio e la passione ripagano sempre. A nome di tutta la cittadinanza, esprimiamo le più vive congratulazioni a questi straordinari atleti e alla GSD Pattinaggio Priolo”.
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