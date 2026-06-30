Vincenzo Maiorca sul tetto d’Italia: doppio oro ai Campionati Italiani 2026. Priolo festeggia il suo campione

​Vincenzo Maiorca si conferma il re indiscusso del pattinaggio italiano, con uno storico doppio oro ai Campionati Italiani 2026.

​Sulla pista lombarda di Bellusco, l’atleta della GSD Pattinaggio Città di Priolo Gargallo ha riscritto la storia, dominando i Campionati Italiani che si sono svolti nei giorni scorsi.

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​La prima medaglia d’oro è arrivata nel Giro Crono, dove Vincenzo Maiorca ha staccato nettamente i rivali di sempre con una prestazione magistrale.

​Nella Staffetta Americana ha preso per mano la GSD Città di Priolo. Insieme a Roberto Maiorca e Leopoldo La Rosa, ha regalato al team un’altra meritatissima medaglia d’oro.

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​A suggellare questa straordinaria impresa sportiva sono arrivate le parole piene di orgoglio del Sindaco Pippo Gianni, del vicesindaco Alessandro Biamonte e di tutta l’Amministrazione comunale: “Una gioia immensa e un orgoglio indescrivibile per la nostra comunità. Vincenzo Maiorca, insieme a Roberto e Leopoldo, ha portato ancora una volta il nome di Priolo sul tetto d’Italia, dimostrando che il talento, il sacrificio e la passione ripagano sempre. A nome di tutta la cittadinanza, esprimiamo le più vive congratulazioni a questi straordinari atleti e alla GSD Pattinaggio Priolo”.