Vinciullo a Cannata: “centrodestra sia coerente anche ad Avola, si azzeri la Giunta”

Politica · scontro

“L’onorevole Luca Cannata sembra preoccupato della collocazione politica di Grande Sicilia a Siracusa ma prima di impartire lezioni di coerenza agli altri, farebbe bene a guardare a ciò che accade nella sua città, Avola, dove il centrodestra è da 15 anni all’opposizione e dove non si intravedono segnali concreti di apertura nei confronti dei partiti e movimenti che ne fanno parte”. Lo dichiara l’onorevole Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia, replicando alle affermazioni del parlamentare FdI Luca Cannata riguardo la situazione politica del capoluogo.

“L’unità del centrodestra è un principio che vale sempre oppure solo quando fa comodo? – si chiede Vinciullo -. Se davvero vogliamo parlare di coerenza, sarebbe opportuno cominciare da casa propria. Ad Avola, città che rappresenta il principale riferimento politico dell’onorevole Cannata, il centrodestra è relegato all’opposizione. Non ci sembra che da parte dell’On. Cannata e del suo partito ci sia la volontà al confronto per ricomporre la colazione. È alquanto singolare invocare l’unità del centrodestra a Siracusa e comportarsi in maniera diametralmente opposta nella propria città (Avola)dove Forza Italia, Noi Moderati, Lega, e Grande Sicilia sono all’opposizione forzata. Evidentemente, il principio cambia a seconda del Comune nel quale ci si trova. Noi accettiamo il suo appello ma dia lui il buon esempio dimostrando disponibilità: si faccia promotore dell’azzeramento della Giunta ad Avola, inaugurando un percorso politico condiviso e aprendo il confronto e la gestione della città assieme alle forze del centrodestra. Sarebbe un segnale concreto, più significativo di un proclama lanciato da un’assemblea pubblica. Forse all’On. Cannata da fastidio constatare come a Siracusa, la rappresentanza di Fratelli d’Italia sia ridotta al lumicino. Un dato politico sul quale farebbero bene a riflettere. Quando i risultati non corrispondono alle aspettative bisognerebbe interrogarsi sulle proprie scelte e valutare gli eventuali errori commessi”.

Vinciullo sottolinea poi come alle ultime competizioni elettorali, Grande Sicilia abbia sempre sostenuto il centrodestra, “assumendosi con chiarezza le proprie responsabilità politiche, senza ambiguità o formule di comodo come invece hanno fatto altri partiti – conclude -. La coerenza si misura con i fatti e non con le dichiarazioni pubbliche. Abbiamo sempre dimostrato disponibilità al confronto per l’unità del centrodestra che però non può essere ridotta ad uno slogan da usare a piacimento o a proprio comodo. Ci siamo resi sempre disponibili, e lo siamo tutt’ora, a lavorare per ricomporre le diverse sensibilità della coalizione. Ma questa disponibilità deve essere reciproca e valere in tutti i Comuni della provincia senza eccezioni e senza doppi standard”.