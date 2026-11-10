Vinciullo a Cannata: “Invoca l’unità del centrodestra e dice no al tavolo di coalizione”

Politica · la polemica

“Cannata, a che gioco sta giocando? Invoca l’unità del centrodestra ma poi dice no al tavolo unitario. Così facendo fa pensare che anteponga i propri interessi elettorali a quelli della coalizione”. Sono queste le parole di Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia, che interviene sulle dichiarazioni di Luca Cannata in merito alla ricomposizione del centrodestra siracusano.

“Abbiamo proposto come Grande Sicilia un tavolo di concertazione del centrodestra in provincia. Le dichiarazioni dell’onorevole Luca Cannata, rispetto a questa nostra proposta, non fanno altro che certificare la sua indisponibilità al dialogo e ad un percorso unitario del centrodestra siracusano. Mentre le altre forze politiche hanno manifestato, anche attraverso dichiarazioni ufficiali, la propria disponibilità ad avviare un confronto, Cannata sceglie la strada del diniego, accampando scuse e critiche fuori luogo. Da un lato invoca l’unità del centrodestra – spiega il commissario provinciale di Grande Sicilia – dall’altro pone continuamente pregiudiziali per impedire che questa unità si possa avverare. Ma Cannata a che gioco sta giocando? Si continua a parlare della situazione amministrativa di Siracusa come pretesto per sottrarsi al confronto. Il centrodestra, però, non può essere costruito attraverso ultimatum, veti e delegittimazioni quotidiane degli alleati. Cannata sembra guardare più ai propri equilibri e interessi elettorali che all’interesse complessivo della coalizione. Si badi bene però che la delegittimazione degli alleati non fa altro che isolare politicamente proprio chi continua a praticarla”.

Il commissario provinciale di Grande Sicilia allarga poi il ragionamento. “Del resto, Luca Cannata in provincia di Siracusa, si è progressivamente indebolito con l’abbandono del suo partito di deputati, amministratori, sindaci, esponenti politici e consiglieri comunali – spiega Vinciullo -. Una situazione che, anziché indurlo a riflettere e a fare autocritica, lo spinge ad accanirsi contro gli alleati per nascondere le proprie debolezze. Si metta il cuore in pace l’onorevole Cannata: Grande Sicilia non consentirà che questo schema venga applicato all’intera coalizione di centrodestra – conclude – Se Cannata continuerà a porre veti e a rifiutare il confronto – conclude Vinciullo – a correre il rischio di rimanere fuori dal percorso di ricomposizione del centrodestra è proprio lui, non Grande Sicilia. Per quanto ci riguarda ci siamo resi sempre disponibili al confronto e continuiamo ad esserlo. L’unità si costruisce con il rispetto reciproco e il dialogo, mai con le imposizioni”.