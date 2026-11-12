Vinciullo e Cannata, nuovo scontro politico: tra tavolo del centrodestra e sfiducia

Politica · Botta e risposta

Prosegue senza soluzione di continuità il confronto a distanza tra Grande Sicilia e Fratelli d’Italia sul futuro politico di Siracusa e sulla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, che sarà discussa il prossimo 18 novembre in Consiglio comunale. A intervenire, con dichiarazioni dai toni accesi, sono stati il commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo, e il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera.

A dare il via al nuovo botta e risposta è stato Vinciullo, che ha invitato Cannata a interrompere le critiche nei confronti del movimento e a recuperare, secondo le sue parole, “un po’ di lucidità politica”. Il commissario provinciale ha accusato il parlamentare di essere concentrato sugli attacchi a Grande Sicilia anziché sulle questioni che riguardano il territorio.

“Mentre Grande Sicilia, tramite i suoi esponenti, guarda al futuro della provincia di Siracusa, lavorando a una visione di sviluppo e progresso dei territori e invita alla moderazione, Luca Cannata, dal canto suo, invece di pensare alla situazione idrica del suo comune, che sta sollevando un vespaio di polemiche, spende tempo ed energie quotidianamente per attacchi nei nostri confronti che ci sembrano ormai ai limiti dell’ossessione“, ha dichiarato Vinciullo.

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Il commissario ha poi contestato la posizione di Cannata rispetto al tavolo di concertazione del centrodestra, convocato dallo stesso Vinciullo. “Se Luca Cannata ritiene davvero, come va dicendo da ormai settimane, che le sorti dell’amministrazione comunale di Siracusa siano nelle mani di Grande Sicilia, dovrebbe fare autocritica e chiedersi perché lui invece si ritrovi completamente fuori dai giochi. Non è che forse ha completamente sbagliato strategia politica, creando il vuoto attorno a sé?“.

Per Vinciullo, il tavolo sarebbe proprio la sede nella quale affrontare le divergenze tra le forze politiche. “Fugge dalla riunione del centrodestra e dagli impegni di coalizione, si sottrae al dialogo ma continua a polemizzare attraverso attacchi e comunicati stampa“, ha aggiunto, sostenendo che l’atteggiamento di Cannata finirebbe per favorire l’attuale amministrazione.

La replica del deputato di Fratelli d’Italia è arrivata a stretto giro. Cannata ha contestato la richiesta di partecipazione al tavolo, richiamando il ruolo di Grande Sicilia nella giunta del sindaco Italia. “Vinciullo c’è o ci fa? Gli basterebbe guardare dove siedono gli assessori del suo movimento. Sono nella Giunta di Francesco Italia. Lui e Carta tengono in piedi questa amministrazione e ora vorrebbero chiamarci a un tavolo di centrodestra per farci condividere il loro fallimento“.

Cannata ha quindi chiarito le ragioni della propria assenza: «Finché Grande Sicilia resta in giunta con Italia, con lui a un tavolo non mi siedo. Oggi Vinciullo fa il difensore di Italia». Il parlamentare ha inoltre richiamato alcuni indicatori relativi alla città e alla provincia: l’87° posto di Siracusa su 106 nel rapporto Ecosistema Urbano 2026, la perdita del 65,1% dell’acqua immessa nella rete idrica e i sette viaggi per abitante all’anno del trasporto pubblico. Cannata ha citato anche il penultimo posto della provincia nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. Dati utilizzati dal deputato per attribuire responsabilità politiche a chi sostiene l’attuale amministrazione.

Il passaggio centrale della replica riguarda proprio il voto del 18 novembre. Cannata ha chiesto a Vinciullo e al deputato regionale Giuseppe Carta di chiarire in anticipo quale sarà la posizione dei consiglieri di Grande Sicilia sulla mozione di sfiducia: “Il 18 novembre i consiglieri di Grande Sicilia potranno votare la sfiducia o continuare a tenere in piedi Italia. Vinciullo e Carta dicano prima della seduta come voterà il loro gruppo“.

Fratelli d’Italia, ha assicurato il parlamentare, ha già definito la propria linea: “I nostri consiglieri hanno firmato la mozione e la voteranno». Da qui l’ulteriore affondo: «Se Vinciullo vuole ricomporre il centrodestra a Siracusa, cominci da quel voto. Se sceglie ancora Italia, si tenga la sua maggioranza e risponda ai siracusani dei suoi risultati“.

Il confronto tra i due esponenti politici si inserisce dunque in una fase delicata per gli equilibri del centrodestra siracusano, con il tavolo convocato da Grande Sicilia ancora al centro delle divisioni e la seduta del 18 novembre destinata a rappresentare un passaggio decisivo per verificare la tenuta della maggioranza e i rapporti tra le forze politiche.