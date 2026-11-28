Politica · PROVINCE SICILIA

“Il ritorno dell’elezione diretta nelle Province in Sicilia non è soltanto una questione di riordino istituzionale o amministrativo ma una battaglia per ripristinare la democrazia e la rappresentanza dei territori“. A sostenerlo è l’On. Prof. Vincenzo Vinciullo, Commissario Provinciale di Grande Sicilia, che interviene sull’iniziativa legislativa promossa dal movimento politico che vede tra i firmatari e proponenti l’on. Giuseppe Carta.

“Sulla reintroduzione delle elezioni dirette del Presidente e del Consiglio Provinciale, Grande Sicilia ed il suo gruppo parlamentare, hanno anticipato la decisione del Governo Nazionale, depositando un proprio disegno di legge, presentato il 18 novembre scorso in conferenza stampa all’Ars. Abbiamo sempre sostenuto il ripristino delle elezioni dirette nelle ex Province come enti intermedi in grado di dare risposte ai cittadini. Di questa proposta legislativa – ha aggiunto – va dato merito all’on. Giuseppe Carta che è uno dei firmatari. Carta ha assunto un ruolo diretto in questa battaglia, contribuendo concretamente a portare avanti un’iniziativa fondamentale. È una vera e propria battaglia di democrazia“.

Vincenzo Vinciullo ricorda anche il percorso legislativo che ha interessato la Sicilia: “il Parlamento siciliano, l’11 agosto 2017, approvò la legge regionale n. 17, della quale fui relatore, con cui venivano reintrodotte le Province. L’impugnativa del Governo nazionale e la pronuncia della Corte costituzionale impedirono però l’applicazione della norma e dunque del ritorno delle province che in quel frangente vennero bocciate”.

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Vinciullo spiega come l’abolizione delle Province sia maturata nel quadro della cosiddetta legge Delrio. “In quell’occasione fui tra i pochi ad oppormi fermamente al recepimento di quella norma ma la maggior parte dei deputati la accettò. I cittadini si trovarono così privati della possibilità di eleggere i propri rappresentanti, con l’ulteriore indebolimento delle decisioni che richiedevano una dimensione sovracomunale. Una scelta senza senso che ha prodotto un vuoto di rappresentanza e le cui conseguenze sono ancora oggi evidenti”.

“Il gruppo parlamentare di Grande Sicilia e l’on. Giuseppe Carta hanno dimostrato di essere protagonisti della battaglia per il ripristino delle elezioni dirette nelle ex Province. È doveroso riconoscere anche l’impegno profuso dall’assessore regionale alle Autonomie locali, Francesca Garigliano, che sin dal giorno della sua nomina si è battuta con determinazione per la reintroduzione. L’auspicio – conclude Vincenzo Vinciullo – è che, sulla base del disegno di legge presentato da Grande Sicilia e alla luce delle successive iniziative del Governo Nazionale, tutte le forze politiche contribuiscano concretamente al ripristino delle Province per restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti“.