La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne originario di Augusta, in provincia di Siracusa, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria, in aggravamento della misura degli arresti domiciliari a cui era già sottoposto.

L’uomo, residente a Lentini, è stato individuato dai poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mentre si trovava a Catania, nonostante dovesse rimanere nella propria abitazione. Il 27enne era ben noto alle forze dell’ordine perché sanzionato più volte per l’attività di parcheggiatore abusivo, svolta abitualmente nella zona compresa tra via Plebiscito e piazza Borsellino.

Proprio per le sue reiterate condotte illecite, il Questore di Catania aveva già emesso nei suoi confronti un divieto di ritorno nel Comune etneo. Nel frattempo, l’Autorità Giudiziaria aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento per tentato furto pluriaggravato.

Nonostante ciò, il 27enne di Augusta ha violato ripetutamente le prescrizioni, spostandosi più volte da Lentini a Catania per continuare l’attività illecita di guardiamacchine. Le continue violazioni hanno quindi portato l’Autorità Giudiziaria a disporre l’aggravamento della misura, sostituendo i domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

L’uomo è stato rintracciato ancora una volta nei pressi di piazza Borsellino, durante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa e, in particolare, del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato e arrestato.

Dopo gli accertamenti di rito, il 27enne di Augusta (Siracusa) è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza.