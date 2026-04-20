Violazione degli obblighi di sorveglianza speciale: arrestato un 45enne di Rosolini

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 45enne, con precedenti penali per reati inerenti gli stupefacenti e contro la persona e il patrimonio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica al Tribunale di Sciacca.

L’uomo dovrà scontare una pena residua di 8 mesi di reclusione per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.