Una vera e propria bomba d’acqua quella che tra le 13 e le 14 si è abbattuta su Siracusa. In pochissimo tempo, infatti, a causa della violenta perturbazione diverse zone della città si sono allagate e le strade si sono trasformate in torrenti in piena. In pochissimo tempo, sia per la condizione delle strade, sia perchè la forte perturbazione è coincisa con l’orario di uscita dalle scuole, si sono registrate una lunga serie di criticità che hanno portato a un super lavoro le forze dell’ordine. Tra auto in panne, messa in sicurezza di alcuni tratti di strada e persone da soccorrere sono state diverse decine gli interventi messi in campo in poche ore.

Le situazioni di maggiore criticità si sono registrate in via Vittorio Veneto, viale Paolo Orsi, viale Teocrito e nei pressi della tomba di Archimede, dove le strade si sono trasformate in laghi e fiumi in piena. In via Somalia l’acqua ha raggiunto gli sportelli delle vetture, tanto che una persona è dovuta salire sul cofano della propria auto in attesa di soccorsi. In Borgata, più precisamente in via Fratelli Sollecito si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere un’anziana dopo che la casa era stata totalmente allagata.

Altra situazione delicata sempre nel cuore della Borgata, sempre in via Sollecito, dove un uomo, per cause ancora in fase di accertamento, non appena avrebbe toccato il portone di casa sarebbe stato colpito da una scossa elettrica. L’uomo, da quanto ci è dato sapere, non avrebbe mai perso conoscenza ma è stato immediatamente trasportato in Ospedale per gli accertamenti del caso.

Al momento, nonostante la perturbazione sia terminata, la città in diverse parti risulta ancora allagata con evidenti riflessi sulla viabilità.