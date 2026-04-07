Violenza a Pasqua, il Comitato Pachino Sicura: “Marzamemi non può diventare terra di nessuno, sicurezza prima che sia troppo tardi”

Il Comitato Cittadino Pachino Sicura esprime profonda indignazione e ferma condanna per il grave episodio di violenza verificatosi domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, alla Balata di Marzamemi. Un luogo simbolo del nostro territorio, meta di famiglie, turisti e cittadini, trasformato ancora una volta in teatro di aggressioni e degrado, è un segnale che non può e non deve essere ignorato.

“Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesimo campanello d’allarme che evidenzia una situazione ormai fuori controllo nei momenti di maggiore afflusso. La sicurezza dei cittadini e dei visitatori deve tornare ad essere una priorità assoluta. Per questo chiediamo con forza un immediato incremento dei controlli e della presenza delle forze dell’ordine, attraverso un piano straordinario e mirato che copra già i prossimi appuntamenti critici: i weekend del 25 aprile, del 1° maggio e l’intera stagione estiva. È indispensabile prevenire, non limitarsi a intervenire dopo che i fatti sono accaduti”, scrivono.

“Riteniamo necessario il concorso coordinato di tutte le forze di polizia: dalla Polizia di Stato all’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, fino alla Polizia Provinciale e alle Polizie Locali di Pachino e Noto. Solo una presenza sinergica, visibile e costante potrà ristabilire ordine e sicurezza. Confidiamo nella sensibilità e nell’attenzione del Questore, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, affinché si faccia promotore di un intervento concreto e tempestivo. Allo stesso modo, rivolgiamo un appello al Presidente del Libero Consorzio Comunale, Michelangelo Giansiracusa, affinché si faccia carico di sostenere e coordinare questo necessario sforzo pianificatorio. Marzamemi non può essere lasciata all’improvvisazione o, peggio, all’illegalità. Difendere la sicurezza significa difendere il futuro del nostro territorio”, concludono.