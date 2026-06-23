Violenza di genere, fondi regionali a Melilli, Floridia e Francofonte per le case di accoglienza

La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno nella tutela delle donne vittime di violenza e nel sostegno alla rete dei servizi dedicati. Il dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato il decreto di assegnazione della somma di 2.358.896 euro, a valere sul “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, in favore dei Comuni che sono sede di case di accoglienza a indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, regolarmente iscritte all’albo regionale o autorizzate al funzionamento.

“Con questo intervento – dichiara l’assessore Nuccia Albano – confermiamo la centralità delle politiche di contrasto alla violenza di genere nell’azione del governo regionale. Le case di accoglienza a indirizzo segreto rappresentano un presidio fondamentale di sicurezza, protezione e rinascita per tante donne e per i loro figli. Garantire loro risorse adeguate significa sostenere concretamente percorsi di autonomia e libertà. Continueremo a lavorare per rafforzare la rete dei servizi e assicurare risposte sempre più efficaci e tempestive su tutto il territorio siciliano”.

Il provvedimento, il cui obiettivo è quello di sostenere i costi di gestione nel periodo compreso tra novembre 2025 e dicembre 2026, tiene conto del fabbisogno manifestato dagli enti gestori e garantisce un contributo fino a un massimo di 50mila euro per struttura, nel rispetto degli standard organizzativi e strutturali previsti dalla normativa regionale.

L’erogazione dei fondi avverrà tramite i Comuni, al fine di accelerare le procedure e garantire tempestività nei trasferimenti alle strutture impegnate quotidianamente nell’accoglienza e nella protezione delle donne e dei minori in situazione di rischio. Contestualmente al decreto è stato pubblicato anche l’elenco delle case di accoglienza e delle strutture beneficiarie del contributo.

In provincia di Siracusa fondi alla cooperativa sociale Sodalis di Floridia, all’associazione La Grande Famiglia a Francofonte e Melilli. Per questi enti siracusani i fondi si aggirano intorno a 36mila euro.