“Violenza di genere: una storia antica”, l’incontro all’archivio di Stato di Siracusa

L’Archivio di Stato di Siracusa annuncia l’incontro – aperto a tutti, giovedì 18 dicembre alle 17 – dal titolo: “Violenza di genere: una storia antica. Un viaggio attraverso storie d’archivio, che ci rivelano le profonde radici sociali ed istituzionali della discriminazione di genere”, un’occasione per riflettere su come uno dei fenomeni più preoccupanti della generazione moderna, la violenza di genere, abbia trovato la propria linfa in modelli culturali di subordinazione e “stereotipazione” che ancora oggi hanno un’eco profonda. Ne parlerà la prof.ssa Rosa Savarino insieme al prof. Salvatore Santuccio ed all’avv. Sebastiano Grimaldi della Società Siracusana di Storia Patria.