Violenza nel calcio dilettantistico: arbitro aggredito a Rosolini. Boscarino (Aia) chiede un segnale forte

Alessio Boscarino, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri di Siracusa, non usa mezzi termini nel commentare quanto accaduto a Rosolini: “ero presente e ho visto e ascoltato tutto“, esordisce dopo l’aggressione subita dal direttore di gara in seguito ad alcune decisioni contestate.

Quando lo sport tocca il fondo. Una semplice partita di calcio riesce a trasformarsi in un episodio di cattivo gusto a causa di chi decide di ricorrere alla violenza, sia verbale sia fisica. “Si trattava di uno scontro al vertice – dichiara Boscarino – che ha reso necessario il mio intervento e la richiesta delle forze dell’ordine. Nonostante ciò, l’arbitro è stato comunque aggredito”.

Boscarino prosegue: “Al termine della gara anche io e le forze dell’ordine siamo stati aggrediti seppur verbalmente sia da dirigenti sia da tesserati della società del Rosolini”.

Il presidente della sezione Aia di Siracusa non esclude misure drastiche: “Sto valutando, insieme agli altri presidenti delle sezioni siciliane, la possibilità di interrompere l’invio degli arbitri per dare un segnale forte”.

Secondo Boscarino il sistema deve cambiare e serve una presa di posizione netta: “Non ho difficoltà a parlare di sciopero generale. Non è più tollerabile che il gioco del calcio venga troppo spesso associato a episodi di violenza contro gli arbitri”.

Ma il problema, sottolinea, è ancora più ampio: “Forse parlare solo di violenza contro gli arbitri è riduttivo, perché questa pratica folle si manifesta spesso anche con episodi che coinvolgono gli stessi calciatori”.

Infine, Boscarino guarda alle conseguenze disciplinari e penali: “Attendo con fiducia le decisioni del giudice sportivo. Ricordo che nel giugno 2025 la normativa penale che tutela gli arbitri è stata modificata: l’aggressione a un direttore di gara durante una partita è ora punita come l’aggressione a un pubblico ufficiale, con pene più severe previste dall’articolo 583-quater del Codice Penale, che possono arrivare anche alla reclusione. Confido anche nell’ottimo lavoro delle forze dell’ordine presenti sul posto, che si stanno già adoperando per identificare tutti coloro che hanno macchiato una domenica sportiva con odio e violenza. Il calcio, come ogni sport e come ogni gioco, deve essere prima di tutto divertimento”.