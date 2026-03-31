Violenza su due studentesse a Siracusa: condanne ridotte in appello, si va verso la Cassazione

La Corte d’Appello di Catania ha riformato la sentenza di primo grado emessa dal Gup del Tribunale di Siracusa nel luglio 2025 nei confronti di D. C. e L. L., due ventenni siracusani imputati per violenza sessuale aggravata ai danni di due studentesse statunitensi. Con provvedimento del 25 marzo scorso, i giudici hanno riconosciuto a entrambi le attenuanti generiche, rideterminando la pena in quattro anni di reclusione ciascuno (rispetto ai 5 anni e 4 mesi inflitti in primo grado). Ridotta anche la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, fissata in tre anni.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Siracusa e condotta dalla Squadra Mobile, risale alla notte del 3 luglio 2024. Secondo l’ipotesi accusatoria, i due giovani avrebbero avvicinato le vittime nella zona della Marina di Ortigia con il pretesto di chiedere documenti per acquistare sigarette a un distributore automatico. Successivamente, approfittando della difficoltà linguistica delle ragazze, le avrebbero indotte a separarsi per poi abusare di loro in due luoghi diversi, sempre nel centro storico di Siracusa. Il fermo dei due indagati, eseguito il 5 luglio 2024, era nato a seguito delle denunce delle vittime, oltre a testimonianze, sopralluoghi e analisi di contenuti informatici.

I due imputati, D.C. ed L.L sono assistiti rispettivamente dall’avvocato Paolo Sarcià e dall’avvocato Gianmarco Silvestro. Entrambi i difensori dei due giovani, a seguito dell’attuale sentenza non escludono il ricorso in Cassazione. Tra i punti che la difesa intende approfondire, anche alcune anomalie che sarebbero emerse nel corso del procedimento, tra cui la presunta perdita del video relativo all’incidente probatorio.