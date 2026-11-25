Attualità · 25 novembre

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cgil Siracusa e il Coordinamento Donne tornano a denunciare la necessità di investire nella prevenzione, nell’educazione al rispetto e nell’autonomia economica femminile. Nel mirino del sindacato anche il taglio delle risorse del fondo destinato alle attività educative di prevenzione della violenza sulle donne, confermato dal Governo con il decreto Scuola.

Una scelta definita grave, che secondo la Cgil evidenzia la distanza tra le dichiarazioni di impegno e le decisioni politiche. “La violenza maschile contro le donne non si combatte soltanto quando è già avvenuta: si previene, a partire dalle scuole, attraverso l’educazione al rispetto, alle differenze, alle relazioni libere dalla sopraffazione e dagli stereotipi di genere, ma anche garantendo indipendenza economica e tutele reali“, sottolinea il sindacato.

La denuncia si accompagna ai dati del Primo Rapporto sulla condizione femminile in Sicilia elaborato dalla Cgil regionale, che evidenzia criticità sul fronte occupazionale, economico e sociale. Nell’isola lavora appena il 34,6% delle donne tra i 15 e i 64 anni, contro il 60,2% degli uomini, mentre l’inattività femminile raggiunge il 70,3%. Nella fascia tra i 35 e i 49 anni il divario occupazionale con gli uomini arriva a 31,3 punti percentuali.

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A pesare è anche la precarietà del lavoro: il part-time involontario riguarda il 75% delle lavoratrici a tempo parziale in Sicilia, pari a 92.500 donne su 123.400. Nel Mezzogiorno, inoltre, le donne sostengono l’82,6% del lavoro domestico, in un contesto caratterizzato, secondo il sindacato, dall’assenza di adeguati servizi di welfare familiare.

Le difficoltà si riflettono anche nella condizione pensionistica e nell’accesso al credito. Quasi l’80% delle siciliane over 64 non è titolare di una pensione di vecchiaia propria: soltanto il 22,3% ne percepisce una, con un importo medio mensile di 1.455 euro. La Sicilia, inoltre, figura tra le regioni con il minore accesso al credito autonomo da parte delle donne, sotto il 20%.

La Cgil richiama anche il mancato funzionamento di alcuni strumenti regionali previsti per il contrasto alla violenza di genere. L’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, previsto dalla legge regionale 3 del 2012, sarebbe bloccato da oltre cinque anni, mentre la Cabina di regia prevista dal 2019 risulterebbe ancora inattiva. Il sindacato segnala inoltre la mancata nomina delle Consigliere territoriali di parità.

“Il 25 novembre non servono cerimonie, dichiarazioni di circostanza o solidarietà a parole. Servono scelte coerenti, investimenti e responsabilità politiche“, affermano Cgil Siracusa e Coordinamento Donne.

Le richieste sono la revoca dei tagli alle risorse per la prevenzione educativa, l’attivazione di laboratori di educazione di genere, relazionale e sessuale nelle scuole secondarie, lo sblocco dell’Osservatorio e della Cabina di regia regionali e finanziamenti certi per i Centri antiviolenza, gli sportelli di ascolto e i percorsi di autonomia economica delle donne.

“Educare al rispetto non è pericoloso. La libertà delle donne è una responsabilità di tutte e di tutti“, conclude la nota firmata da Yvonne Motta per la Cgil Siracusa e Adriana Drago per il Coordinamento Donne Cgil Siracusa.