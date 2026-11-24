Attualità · 25 novembre

Un fiore per ricordare, sensibilizzare e ribadire il no a ogni forma di violenza contro le donne. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma domani, 25 novembre, i fioristi di Confcommercio Siracusa promuovono un’iniziativa simbolica davanti al Tribunale.

Alle 9.30 è prevista la posa di un omaggio floreale sulla Panchina Rossa collocata all’ingresso del Palazzo di Giustizia. Durante la breve cerimonia saranno distribuite anche gerbere rosse ai presenti. A curare l’iniziativa sarà il presidente di Federfiori Siracusa, che ha invitato istituzioni, associazioni e cittadini a partecipare al momento di sensibilizzazione.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito del progetto nazionale “Fiore Sospeso”, promosso da Federfiori e raccolto dai fioristi della provincia di Siracusa. L’obiettivo è trasformare l’acquisto di un fiore in un gesto concreto di vicinanza, rispetto e solidarietà.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Nella giornata del 25 novembre, infatti, nelle fiorerie aderenti di Siracusa e provincia sarà possibile acquistare un “fiore sospeso”, da dedicare simbolicamente a una donna oppure da destinare a un luogo significativo della città.

Un’iniziativa che affida anche a un gesto semplice un messaggio di attenzione e responsabilità collettiva, per mantenere alta la sensibilizzazione contro la violenza di genere.