Attualità · Sindacati

Il contrasto alla violenza sulle donne non può limitarsi alla ricorrenza del 25 novembre, ma deve tradursi in un impegno quotidiano fatto di prevenzione, educazione e tutela dei diritti. È il messaggio lanciato dalla CISL in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il sindacato richiama l’attenzione sulle diverse forme di violenza, non soltanto fisica, ma anche psicologica, verbale ed economica, che spesso si consumano nel silenzio, nelle relazioni personali e nei luoghi di lavoro.

Per ricordare le vittime e promuovere una riflessione sul tema, nelle sedi delle UST di Ragusa e Siracusa è stato allestito uno spazio simbolico composto da una sedia e un quadro con delle rose. Un gesto semplice, pensato per richiamare l’attenzione sul diritto di ogni donna alla libertà, alla dignità e a una vita libera dalla paura.

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“La violenza contro le donne si combatte ogni giorno, non soltanto il 25 novembre”, sottolinea la CISL, ribadendo il proprio impegno per la parità di genere, la tutela dei diritti e il contrasto a ogni forma di discriminazione e sopraffazione.

Il sindacato evidenzia anche la responsabilità delle organizzazioni del lavoro nel promuovere ambienti in cui le donne possano sentirsi rispettate, ascoltate e valorizzate. Un percorso che, secondo la CISL, richiede consapevolezza, coraggio e un impegno collettivo che vada oltre le iniziative simboliche.