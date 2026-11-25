Attualità · nel 2025

Più di 47mila donne e ragazze uccise da un partner o da un familiare in un solo anno: in media cinque ogni ora. È il dato del 2025 contenuto in un rapporto delle Nazioni Unite, pubblicato in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, 25 novembre. Rispetto agli anni precedenti, il numero è rimasto sostanzialmente invariato.

Nel 2025 le donne e le ragazze vittime di omicidio volontario nel mondo sono state 78mila. Circa il 60% è stato ucciso da un partner o da un familiare. Per gli uomini la percentuale scende all’11%.

Perché il 25 novembre

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La Giornata è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999, con la risoluzione 54/134. La data ricorda l’omicidio delle tre sorelle Mirabal, attiviste politiche considerate rivoluzionarie, torturate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana.

Le forme della violenza

Secondo l’Onu, la violenza contro donne e ragazze è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti. Spesso non viene denunciata a causa dell’impunità, del silenzio, dello stigma e della vergogna che la accompagnano.

Può essere fisica, sessuale o psicologica e assumere forme diverse:

-violenza da parte del partner: maltrattamenti, abusi psicologici, stupro coniugale, femminicidio;

-violenza e molestie sessuali: stupro, atti sessuali forzati, avance indesiderate, abusi sessuali su minori, matrimonio forzato, -molestie di strada, stalking, molestie online;

-tratta di esseri umani: schiavitù e sfruttamento sessuale;

-mutilazioni genitali femminili;

-matrimoni precoci.