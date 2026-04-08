Vittime di mafia, venerdì a Siracusa un ricordo di Francese e Fava

I giornalisti Mario Francese e Pippo Fava, entrambi vittime di mafia, saranno ricordati venerdì prossimo (10 aprile) a Siracusa. La celebrazione è stata organizzata dal Comune e prevede un secondo incontro 27 aprile ma per ricordare lo scrittore Andrea Camilleri. Entrambi le iniziative sono state promosse dal consiglio comunale che lo scorso anno, in coincidenza con il centenario della nascita dei tre personaggi, votò una mozione per la loro commemorazione.

Il ricordo di Francese (nato a Siracusa) e Fava (originario di Palazzolo Acreide), organizzato per il Comune da Giuseppe Prestifilippo, si terrà alle 10,30 nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio e vedrà come protagonisti gli studenti delle scuole superiori Corbino, Quintiliano, Einaudi e Gargallo, oltre agli alunni del corso di musica del Comprensivo “Wojtyla-Chindemi”. L’evento si svolgerà alla presenza dei figli Giulio Francese e Claudio Fava, anche loro giornalisti, che parleranno dei loro genitori e di lotta alla mafia.

I saluti iniziali saranno pronunciati dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, dal presidente del consiglio comunale, Alessandro Di Mauro, da quello del Libero consorzio di comuni, Michelangelo Giansiracusa, e dalla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Luisa Giliberto.

La figura di Fava sarà descritta con un cortometraggio dai ragazzi del Corbino, del Quintiliano e dell’Einaudi; un altro corto è stato realizzato per Francese dagli studenti del Corbino ai quali si uniranno quelli del Gargallo con una performance.

L’evento sarà condotto dalla giornalista Katia Scapellato.