“Vittoria delle opposizioni”, Romano (FdI) rivendica stop a parcheggi e centro immigrati

Attualità · Il caso

L’amministrazione comunale di Siracusa, guidata dal sindaco Francesco Italia, avrebbe rinunciato al progetto di privatizzazione dei parcheggi e al finanziamento destinato all’ampliamento del centro per immigrati di Cassibile. La notizia è emersa durante i lavori della Commissione consiliare, dove entrambe le previsioni sono risultate inserite nell’Allegato I del Piano triennale dei servizi, nella sezione relativa al definanziamento.

A rivendicare il risultato è Fratelli d’Italia, che parla di una vittoria delle opposizioni e delle battaglie politiche portate avanti negli ultimi mesi contro le due iniziative dell’amministrazione.

Secondo il coordinatore cittadino del partito, Paolo Romano, la rinuncia rappresenterebbe una conferma delle criticità sollevate rispetto a interventi giudicati onerosi e non rispondenti alle reali esigenze della città. Una presa di posizione che, secondo FdI, segna anche un arretramento politico rispetto a scelte inizialmente sostenute dalla giunta.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Nel comunicato, il partito torna inoltre a criticare l’operato dell’amministrazione Italia, descrivendo una macchina amministrativa in difficoltà e incapace di garantire risposte adeguate ai problemi quotidiani dei cittadini.

Fratelli d’Italia guarda adesso alla discussione della mozione di sfiducia, auspicando che possa aprire una nuova fase politica e amministrativa per Siracusa. Il partito assicura che continuerà a portare avanti la propria attività di opposizione nell’interesse della città.