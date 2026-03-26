Viva Mexico Festival a Siracusa, da oggi chiuso al traffico un tratto di via Agatocle

A partire da oggi e fino alle ore 6 di lunedì (30 marzo), il tratto di via Agatocle compreso tra via Piave e piazza Euripide sarà chiuso al traffico per consentire lo svolgimento dell’evento “Viva Mexico Festival”. Lo prevede un’ordinanza del settore Mobilità e trasporti che estende il divieto di transito e di sosta anche alle porzioni delle vie Bainsizza e Pasubio comprese tra via degli Orti di san Giorgio e via Agatocle.

I veicoli provenienti da via Piave, giunti in via Agatocle, potranno proseguire dritto o svoltare a sinistra per via dell’Unità d’Italia; quelli in transito sulle vie Bainsizza e Pasubio, giunti all’incrocio con via degli Orti di San Giorgio, avranno l’obbligo di svoltare a destra.