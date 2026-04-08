“Vivere il Mondo”, a Floridia incontro aperto alla cittadinanza per abbattere i pregiudizi e celebrare l’inclusione

Una mattinata di confronto, cultura e impegno civile. Un evento che vuole celebrare l’inclusione ed abbattere i pregiudizi. L’Associazione Work in Progress (WIP), in stretta collaborazione con il Comune di Floridia, invita ufficialmente tutta la cittadinanza a partecipare all’evento “Vivere il Mondo”, che si terrà venerdì 10 aprile 2026, alle ore 9:30.

L’incontro, ospitato presso la Sala Iris del IV Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Floridia, riguarda un’iniziativa di rilievo nazionale interamente finanziata dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – Presidenza del Consiglio dei Ministri). L’appuntamento si inserisce nell’importante manifestazione denominata “Terza Settimana per la promozione della cultura Romanì”, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul contrasto all’antiziganismo e promuovere il valore dell’accoglienza, puntando su un processo costruito sull’inclusione socio-culturale.

L’Associazione Work in Progress sottolinea come la partecipazione dei cittadini sia fondamentale per trasformare una riflessione teorica in un reale cambiamento sociale. L’ingresso è libero: un’occasione per la comunità di Floridia di riscoprirsi unita contro ogni forma di discriminazione e aperta alla ricchezza che deriva dalla conoscenza dell’altro.