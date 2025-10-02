Voci, odori e memorie: il cuore senza tempo del mercato di Ortigia

Il mercato di Ortigia continua a raccontare la città di Siracusa con i suoi odori e i suoi sapori, rimasti immutati nel tempo. È il cuore pulsante di una sicilianità che resiste, nonostante i cambiamenti che negli anni hanno trasformato il volto della città.

Per molti siracusani il mercato è memoria: le torride estati trascorse tra i banchi di frutta e pesce, quando la spesa con la mamma o la nonna era un rito quotidiano. Un luogo di vita semplice, ma genuina

Col passare del tempo, i cittadini hanno lentamente abbandonato il mercato, attratti dai centri commerciali e da uno stile di vita più veloce, che lascia meno spazio alla ritualità della spesa. Oggi le voci che riecheggiano tra le bancarelle parlano più lingue, e le foto dei turisti sostituiscono le vecchie sporte di vimini.

Eppure, nonostante tutto, il mercato rimane un simbolo vivo: un ponte tra il passato e il presente, dove la tradizione si mescola alla curiosità dei visitatori, e dove Siracusa continua a specchiarsi nella sua anima più autentica.