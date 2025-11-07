Ultime news

Pallamano, l’Albatro vola in Alto Adige per affrontare l’Eppan

Foto Salvo Barbagallo

Poco tempo per assaporare l’importante successo sui campioni d’Italia del Conversano nel recupero infrasettimanale della quinta giornata di andata. Domani è nuovamente campionato e la Teamnetwork Albatro vola in Alto Adige per affrontare l’Eppan.

Coach Garralda ha concesso poco all’entusiasmo per la vittoria di mercoledì che è valsa la prima posizione solitaria in classifica. Squadra sotto pressione perché la trasferta di domani non rispecchia l’attuale divario in classifica.

“Non bisogna guardare i punti raccolti fino a questo momento dall’Eppan – sottolinea il tecnico spagnolo riferendosi ai 2 punti in carniere dei biancoblu – Gli altoatesini sono una squadra ostica e danno il meglio quando affrontano una delle cosiddette grandi del torneo. Dovremo essere bravi a non abbassare ritmo e tensione agonistica – conclude il tecnico navarro – L’Eppan gioca colpo su colpo fino agli ultimi minuti e non bisogna concedere nulla proprio per non rischiare”.

Ad Appiano fischio d’inizio alle 19 con diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTv. Match affidato alla coppia arbitrale formata da Lorenzo Della Fonte e Cristiano Sclano.


