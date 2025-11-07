Pallamano, l’Albatro vola in Alto Adige per affrontare l’Eppan

Poco tempo per assaporare l’importante successo sui campioni d’Italia del Conversano nel recupero infrasettimanale della quinta giornata di andata. Domani è nuovamente campionato e la Teamnetwork Albatro vola in Alto Adige per affrontare l’Eppan.

Coach Garralda ha concesso poco all’entusiasmo per la vittoria di mercoledì che è valsa la prima posizione solitaria in classifica. Squadra sotto pressione perché la trasferta di domani non rispecchia l’attuale divario in classifica.

“Non bisogna guardare i punti raccolti fino a questo momento dall’Eppan – sottolinea il tecnico spagnolo riferendosi ai 2 punti in carniere dei biancoblu – Gli altoatesini sono una squadra ostica e danno il meglio quando affrontano una delle cosiddette grandi del torneo. Dovremo essere bravi a non abbassare ritmo e tensione agonistica – conclude il tecnico navarro – L’Eppan gioca colpo su colpo fino agli ultimi minuti e non bisogna concedere nulla proprio per non rischiare”.

Ad Appiano fischio d’inizio alle 19 con diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTv. Match affidato alla coppia arbitrale formata da Lorenzo Della Fonte e Cristiano Sclano.