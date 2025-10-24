Volley, ancora una trasferta per Melilli: le neroverdi attese sabato in Calabria dal San Lucido

Archiviare la sconfitta di Capo D’Orlando alla voce “incidenti di percorso”, riprendendo a macinare gioco e vittorie. E’ l’imperativo di Melilli Volley in vista dell’impegnativa trasferta di sabato 25 ottobre a San Lucido. Il calendario infatti propone il primo viaggio oltre stretto e la seconda uscita consecutiva lontano dal pubblico amico per le neroverdi, attese in Calabria da una squadra totalmente rinnovata e che ha ottenuto 3 punti nelle prime due gare, frutto di una sconfitta casalinga con Gela e di una vittoria esterna contro Bronte.

“Abbiamo l’obbligo morale di dimostrare che non siamo quelli di sabato scorso – dice coach Luca Scandurra – Dovremo andare in campo con il coltello tra i denti contro una squadra che vorrà riscattare la sconfitta incassata due settimane fa. San Lucido, come noi, ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, mantenendo soltanto il libero. E’ pertanto ancora in cerca dell’amalgama giusta. Sarà una partita aperta, che noi dovremo affrontare con grande concentrazione, avendo cura per i dettagli. Mi aspetto una prestazione completamente diversa rispetto a quella di Capo D’Orlando, dove tante cose non sono andate per il verso giusto. Occorre un’immediata reazione da parte del gruppo. Sono fiducioso. Abbiamo lavorato bene in palestra durante tutta la settimana”.

La gara di sabato sarà valida per la terza giornata del campionato di serie B2 e comincerà alle ore 18