Volley, colpo Melilli a Crotone

Prestazione eccelsa, vittoria da grande squadra contro un Crotone finora sempre vincente davanti ai suoi tifosi e girone di andata chiuso al secondo posto in classifica, a due sole lunghezze dalla capolista Orlandina. Ce n’è abbastanza per essere soddisfatti in casa Melilli Volley dopo il 3-1 in rimonta in terra calabra contro una diretta concorrente. Scelte obbligate per Scandurra che, considerate le defezioni di Ba e Vescovo, schiera Matrullo opposto, con Lena e Ferrarini in posto 4, Lucescul e Silvestre al centro, Barbagallo libero. In regia l’imprescindibile capitan Minervini.

Subito ace Crotone e locali avanti 3-1. Il primo vantaggio neroverde lo firma Lucescul in battuta (6-5). Melilli va avanti anche di 3 (11-8) ma poi subisce un break di 9-3 che indirizza il set per le calabresi. Si va sul 17-14 e poi sul 20-16, le siracusane non si scoraggiano ma un errore in battuta di Silvestre e un attacco vincente consentono al Crotone di condurre in porto il primo set.

Equilibrio anche in avvio di secondo parziale, ma sul 2-2 arrivano tre punti consecutivi delle neroverdi. La battuta di Silvestre è lunga e Crotone accorcia le distanze. Un attacco vincente di Ferrarini e un errore gratuito delle calabresi, consentono a Melilli di portarsi sul 7-3. Le giocatrici ospiti sono concentrate, difesa e attacco funzionano meglio rispetto al primo set e la squadra mantiene costantemente un vantaggio di 4 punti sulle avversarie. Crotone solo in un paio di occasioni riesce ad assottigliare il margine. Si riavvicina sul 17-18 quando l’arbitro vede out la palla di Silvestre, che sembrava abbondantemente dentro. Le neroverdi però non si scompongono, riallargando la forbice fino al 23-19 firmato da Silvestre in fast. Poi punto locale, ma Ferrarini e ancora la centrale pugliese chiudono il set 25-19.

Il primo punto del terzo parziale è di Ferrarini, poi Melilli si porta sul 3-1 e subisce il secondo punto, ma Lucescul a muro, dopo uno scambio lungo e intenso, riporta sul più 2 le sue compagne. Le ospiti allungano fino al 9-4 con l’ace di Ferrarini, brava anche in precedenza a muro. Di Matrullo il punto della doppia cifra, 10-6. Melilli mantiene il margine in un set che è la fotocopia di quello precedente, con Crotone per l’ultima volta in parità a quota 9. Poi 14-11 e due punti consecutivi calabresi. Scandurra chiama time out e la sua squadra non concede più nulla alle avversarie. Sul 17-15 Silvestre è letale a muro, poi arrivano due ace consecutivi di Lena (20-15), la fast della centrale pugliese per il 21-16, un paio di errori avversarie. Minervini con il secondo tocco mette fine all’ultimo lungo scambio del terzo parziale.

Al ritorno in campo subito 5-1 per le siciliane che, con il punto in battuta di Lena vanno sul 7-3. La stessa schiacciatrice sbaglia il servizio seguente, ma Ferrarini ristabilisce il più 4. Crotone attacca fuori e per le ospiti arriva il massimo vantaggio sul 9-4. Matrullo attacca bene da posto 2, Crotone è impreciso in avanti e soffre la buona organizzazione di gioco delle melillesi che, con Ferrarini, Minervini in battuta e Sassanelli sotto rete, rimpinguano il vantaggio fino al 16-11. Altra giocata vincente della centrale entrata al posto di Lucescul, altro punto pesante di Matrullo e le ospiti mettono un’ipoteca sul match. Lena le spinge sul 22-14 con una poderosa schiacciata in diagonale non arginata efficacemente dalla difesa calabrese. Poi ancora lei propizia un’invasione. Silvestre fa 24-15. Il punto esclamativo lo mette Ferrarini. Festa Melilli, per una vittoria che vale oro.