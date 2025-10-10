Volley, il Melilli pronto all’esordio in campionato. Coach Scandurra: “È il momento di fare sul serio”

Adesso si fa sul serio. Amichevoli e test preseason lasciano il posto alle partite vere, quelle da 3 punti. Scatta il campionato di B2 e per Melilli Volley, alla sua seconda esperienza consecutiva nel torneo nazionale, il primo avversario è il Ciclope Volley Bronte. L’appuntamento è per domani, sabato 11 ottobre, alle 18 al PalaMelilli. In palio i primi tre punti di una stagione lunga che, a differenza di quella passata, non sarà costellata da turni di riposo forzati. Calendario lineare e gare che si annunciano intense e appassionanti. Per tutti.

La rinnovata compagine siracusana (tre sole le riconfermate della scorsa stagione) cercherà di partire forte, conquistando la prima vittoria piena. “Siamo pronti – dice coach Luca Scandurra – e non vediamo l’ora di scendere in campo. Dopo un mese e mezzo di preparazione, è arrivato il momento di cercare di raccogliere i primi frutti del nostro lavoro. La squadra sta bene, il roster è al completo e tutte le ragazze sono desiderose di dare il loro contributo. Le insidie? Quelle di una gara d’esordio. E’ come se fosse il primo giorno di scuola. Affrontiamo una squadra giovane e dobbiamo avere un approccio deciso al match, evitando di far prendere entusiasmo alle catanesi. Dobbiamo mettere loro pressione, facendo le cose per bene dalla nostra parte del campo. Ci siamo allenati con grande impegno in queste settimane, saggiando le nostre qualità e la condizione atletica con varie formazioni, tra cui anche Bronte, qui a Melilli la scorsa settimana. Non mi aspetto una partita facile, ma dobbiamo iniziare nel modo giusto il campionato perché le vittorie – conclude Scandurra – aiutano a lavorare bene in palestra, dando spinta e morale al gruppo per preparare con lo spirito giusto le successive partite di campionato”.

A dirigere la partita di domani pomeriggio saranno Aurelio Curiale e Sebastiano Rizzotto.