Volley, il Melilli vince a Palmi e conquista il secondo posto in solitaria

E sono 8! Melilli Volley vince anche a Palmi e consolida il secondo posto in classifica. Complice la sconfitta 3-2 del Gela sul campo della Volley Valley, la squadra del presidente Luigi Distefano stacca di due lunghezze quella allenata da Giampietro Rigano e di 4 quella etnea. A meno 3 la Bricocity Negroni Volley, che ha vinto 3-0 ad Acicastello. E, inattesa della partita Crotone-Orlandina di domani pomeriggio, la compagine del tecnico Luca Scandurra, raggiunge le messinesi in vetta alla graduatoria.

Nella nona giornata del campionato di serie B2 di pallavolo femminile altro successo pieno per le neroverdi, che battono 3-1 la Franco Tigano in rimonta grazie ad una grande capacità di reazione. Il primo set termina infatti 25-17 per le padrone di casa. I successivi due sono combattuti e giocati punto a punto, con la squadra siciliana che la spunta (25-22 e 25-23) sfruttando l’esperienza e la qualità delle sue giocatrici. Le ospiti danno così lo scossone decisivo al match, completando l’opera in un quarto parziale dominato e chiuso con 9 punti di margine.

“Nel primo set – dice l’allenatore siracusano – abbiamo sbagliato in tutti i fondamentali, giocando male e complicandoci la vita. Dal secondo in poi è iniziata un’altra partita. Le ragazze sono state più attente, il rapporto muro-difesa ha funzionato meglio e anche in attacco siamo stati più efficaci e concreti. A fare la differenza anche il fatto di poter contare su giocatrici che, pur partendo dalla panchina, hanno poco da invidiare dal punto di vista tecnico a chi gioca sin dall’inizio. La cosiddetta panchina lunga, infatti, nella pallavolo può anche fare la differenza, così come accaduto a noi contro la Franco Tigano. L’abbiamo vinta anche perché abbiamo più qualità delle avversarie e anche questo ha inciso nel 3-1 finale a nostro favore. La squadra ha acquisito continuità di rendimento e di risultati e sono molto contento.”

Melilli Volley domani sarà spettatrice interessata della sfida tra le messinesi e Crotone.