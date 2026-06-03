Volley, l’Aurora Siracusa brilla: doppia vittoria nel weekend

Domenica ricca di soddisfazioni per l’Aurora Volley Siracusa, protagonista assoluta nelle finali territoriali del Volley S3 e dell’Under 13 femminile “Monti Iblei”.

A Pozzallo, nelle finali del Volley S3, le giovani atlete hanno mostrato tutto il loro valore. Nella categoria RED, la formazione arancione ha conquistato un meritato terzo posto, dopo una semifinale combattuta contro l’Ardens Comiso, persa al tie-break per 2-1, e una successiva vittoria nella finale per il podio contro Green Sport Modica.

Grande prova anche per le più piccole della categoria GREEN, capaci di raggiungere la finale grazie al successo per 2-0 in semifinale contro Ferla. Nell’atto conclusivo contro il Carlentini, le giovani atlete hanno mostrato carattere, tecnica e determinazione, imponendosi per 2-1 e conquistando il titolo territoriale.

Nel pomeriggio, alla palestra “Pino Corso”, dedicata alla memoria dell’avvocato Pino Corso, si sono disputate le finali Under 13 femminili del territorio “Monti Iblei”. L’Aurora ha confermato il proprio stato di forma superando in semifinale la Green Sport Modica e arrivando fino alla finale, dove ha messo in scena una prestazione di grande maturità tecnica e agonistica, coronata dal successo e dalla conquista del titolo territoriale.

Il direttore tecnico Maurizio Garozzo ha sottolineato il valore della giornata, evidenziando la doppia anima del progetto Aurora: da un lato il Volley S3, dedicato alla crescita e al divertimento delle più piccole, dall’altro il percorso agonistico delle categorie giovanili, sempre più competitive e strutturate.

La società siracusana può così celebrare una stagione complessivamente positiva: salvezza in Serie D, ottimi risultati in Under 14, Under 16 e Under 18, oltre alla promozione dalla Seconda alla Prima Divisione ancora da ufficializzare definitivamente.

Un bilancio che conferma la solidità del progetto tecnico e la crescita costante del settore giovanile.

Ora l’attenzione si sposta sulle prossime finali di stagione, con l’obiettivo di continuare a raccogliere risultati e conferme anche a livello regionale.