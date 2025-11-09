Volley, Melilli centra la terza vittoria consecutiva: battuta Vibo in 4 set

Melilli la vince con la forza, l’esperienza e la qualità. Anche di chi, finora, aveva giocato meno. Terza affermazione consecutiva per le neroverdi, che espugnano 3-1 il campo della Todo Sport e si portano a 12 punti in classifica dopo 5 giornate di campionato. Sullo score incidono soprattutto Silvestre, Ba e Matrullo, ma anche giocatrici come Lena e Sassanelli hanno fornito il loro contributo.

Lo starting six è quello delle precedenti occasioni, la partenza simile a quella di due settimane fa a San Lucido, anzi più convincente. Le ospiti lasciano poco o nulla nella parte iniziale alle avversarie, scappando subito sul 6-1. Il tecnico di casa chiama time-out, le sue ragazze si scuotono e, approfittando di un momento di rilassamento neroverde, riescono incredibilmente ad annullare il gap, portandosi sull’8-8. L’illusione di poter giocare alla pari con le siracusane dura poco perché la reazione è veemente e il contro break schiacciante. Melilli infatti allunga fino al 19-12, con gli attacchi di Ferrarini, Silvestre e Ba, con un paio di muri vincenti e con qualche errore gratuito avversario. Il set si chiude 25-17 in 22 minuti con il punto di Ba.

Le ospiti tornano in campo senza la giusta cattiveria agonistica, andando sotto 7-4. Scandurra chiama time out, ma lo scambio successivo premia ancora le padrone di casa. Entra Lena al posto di Matrullo, ma il vantaggio delle calabresi viene incrementato dall’ace di Biankina. Melilli non riesce a scuotersi e Okoma trova il mani e fuori a muro, portando le sue in doppia cifra: 10-4. Ferrarini interrompe il lungo digiuno neroverde, mettendo a terra la palla del 5-12. Poi ancora a segno le padrone di casa. Scandurra inserisce Vescovo al posto di Ba, la fisionomia del set non cambia. Melilli sbaglia spesso in tutti i fondamentali e, sul 17-7, il parziale sembra compromesso. Le locali raggiungono il massimo vantaggio sul 19-7 e allora l’allenatore siracusano prova la carta Sassanelli, che entra al posto di Lucescul.

Arrivano tre punti consecutivi per le siciliane, che si portano a meno 9: 10-19. La schiacciata vincente di Bregni consente alle padrone di casa di tornare sul più 10. Le ragazze del presidente Distefano non si arrendono e il primo tempo di Silvestre riaccende una tenue speranza. Sul 21-13, time out Todo Sport. Le distanze si mantengono e il set si chiude 25-15 con un errore in rotazione delle neroverdi in 27 minuti.

Melilli avanti 3-1 nel terzo set, poi sotto 5-3. Si gioca sul filo dell’equilibrio, con le calabresi quasi sempre sopra nel punteggio. Secondo vantaggio ospite sul 6-5, terzo sul 15-14 grazie al secondo tocco di Minervini. Arriva anche il sedicesimo punto, poi tre i fila delle vibonesi. Il time out ospite sortisce l’effetto sperato: le siracusane vanno sul 20-17 grazie al tocco felpato sotto rete di Silvestre. Il muro della centrale pugliese porta in dote il ventunesimo punto, Ba attacca forte da seconda linea e porta le sue sul più 5 (22-17). Lena sbaglia in battuta, Matrullo in attacco e il margine si assottiglia. Scandurra non vuole cali di concentrazione e chiama tempo per la seconda volta nel set. Silvestre ci mette potenza e precisione, andando a segno in diagonale. Matrullo firma il punto numero 24. Un errore gratuito delle locali fa calare i titoli di coda sul parziale, che termina 25-19.

Quarto set con le melillesi subito sul 3-0 ma che, sul 6-3, vengono raggiunte. Arrivano due muri consecutivi di Minervini e un prezioso doppio vantaggio (11-9). Un paio di incredibili salvataggi difensivi ad opera di Barbagallo fruttano altrettanti punti. Melilli prova a non concedere nulla alle avversarie in un quarto set in cui Sassanelli realizza un punto pesante a muro e Silvestre mette giù la palla del 18-14 con un bel primo tempo e in fotocopia quella del 20-16. Di Ba l’ultimo punto di una sfida durata 2 ore e vinta con merito dalle siciliane.