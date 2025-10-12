Volley, Melilli domina sul Ciclope Bronte e vince all’esordio stagionale

Dominio neroverde. Melilli Volley non fa sconti al Ciclope Volley Bronte, chiudendo la pratica in tre set in circa 75 minuti di gioco. Esordio in campionato quasi senza sbavature per le neroverdi che, in PalaMelilli gremito e festante (presente, come sempre, il vicesindaco Cristina Elia ma anche il presidente del comitato Monti Iblei Giovanni Giurdanella), si regalano la prima gioia della stagione.

Nessuna sorpresa all’annuncio delle formazioni. Lo starting six di Melilli Volley è quello che ci si aspettava con capitan Minervini in regia, Matrullo e Ferrarini schiacciatrici, Ba opposto, Silvestre e Lucescul centrali e Barbagallo libero. Il primo set scorre senza patemi. Le padrone di casa lo ipotecano subito, realizzando 7 punti consecutivi grazie ad un ottimo primo turno di battuta, quello di Matrullo, che propizia buona parte della dote. Al resto pensano Ferrarini e Silvestre e gli errori gratuiti delle ospiti. Le locali raggiungono il massimo vantaggio sul 22-11. Lo fanno con le schiacciate dal centro di Lucescul e dai lati di Ferrarini e Ba ma anche con alcuni muri vincenti, sfruttando i centimetri di Silvestre. A mettere il cappello sul set è la stessa Lucescul con l’ace del 25-13.

Al rientro in campo Bronte prova ad approfittare di un calo di tensione delle melillesi e tiene in bilico il set fino al 17-17, conseguendo il primo vantaggio del match con Saggese sul 3-2 e il secondo e ultimo con un punto a muro, 4-5. Poi è Melilli a ripassare davanti, riuscendo ad imprimere l’accelerazione decisiva solo sul 17-17 con Ferrarini, gli ace di Matrullo e qualche errore avversario. Parziale chiuso a 19.

Il terzo set è simile al primo. Le ragazze allenate da Scandurra tornano a giocare su ritmi elevati, dando alla loro manovra una velocità che le avversarie non possono sostenere. A partita ormai decisa, sul 12-3, iniziano le rotazioni. Entrano Vescovo, Lena, Morabito, Sassanelli, Miceli e Landolina. In pochi però se ne accorgono perché le siracusane non concedono nulla alle ospiti. Finisce 25-12. E arrivano i primi tre punti prima della doppia trasferta prevista dal calendario, sabato a Capo D’Orlando e poi a San Lucido.