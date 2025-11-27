Volley, Melilli ospita Alus Acicastello

“In campo con lo stesso atteggiamento di sabato scorso, non curandoci di chi c’è al di là della rete, ma pensando solo a fare bene le cose che siamo capaci di fare”. Melilli Volley ha ancora tanta fame e il messaggio che il tecnico Luca Scandurra vuole far passare è chiarissimo: contro l’Alus Acicatello, nel match in programma sabato 29 novembre alle 18 (ottava di campionato) al PalaMelilli, vietato concedersi cali di tensione.

La formazione catanese viene da quattro sconfitte consecutive ed è scivolata nelle zone basse della classifica. Sulla carta, dunque, dovrebbe essere una partita agevole per le neroverdi, che stanno attraversando un grande momento di forma con cinque vittorie consecutive piene, tre delle quali in trasferta. “A noi interessa poco il valore dell’avversario – prosegue Scandurra – dobbiamo giocare sempre al massimo delle nostre possibilità, a prescindere da chi incontriamo. Sabato dovremo avere lo stesso spirito combattivo mostrato a Pizzo, spingendo al massimo sin dall’inizio. Il fattore campo rappresenterà uno stimolo in più”.

Insomma, in casa Melilli Volley nessun senso di appagamento, anzi. Le giocatrici neroverdi sono pronte ad esaltarsi davanti ai propri tifosi contro una squadra che non dovrebbe creare grosse difficoltà. “Quello che abbiamo fatto finora lo sappiamo e nessuno ce lo toglie ma – conclude Scandurra – ogni martedì riprendiamo la preparazione come se il nostro percorso dovesse ancora iniziare e come se dovessimo ricominciare tutto da zero, lavorando duramente in palestra per preparare nei dettagli la partita successiva. E’ questo lo spirito che ci deve sempre contraddistinguere”.

Parole condivise dal libero Giorgia Miceli. “Dobbiamo essere determinate, giocando bene sin dall’inizio – dice – Acicastello è una squadra da non sottovalutare perché, comunque, ha delle qualità, anche se la classifica potrebbe far pensare ad altro. Noi però dovremo concentrarci solo su noi stesse, esprimendo il nostro gioco migliore”.