Volley, Melilli va a Pizzo Calabro. E il presidente Distefano avverte: “Sarà un match impegnativo”

Terza trasferta consecutiva oltre stretto per Melilli Volley. Sabato 22 novembre, con inizio alle ore 18, la compagine allenata da Luca Scandurra renderà visita al Lory Volley Pizzo per la settima giornata di serie B2 girone L di pallavolo femminile. Cammino altalenante finora quello fatto registrare dalle calabresi con tre vittorie e tre sconfitte.

“Ci attende una partita impegnativa, più difficile di quelle affrontate negli ultimi 4 turni di campionato – sottolinea il presidente Luigi Distefano – Giocheremo contro una squadra ben organizzata e che cercherà di sfruttare il fattore campo per metterci in difficoltà. Siamo però consapevoli delle nostre qualità e convinti di poter ottenere i tre punti. Certo, servirà un approccio al match decisamente diverso rispetto a quello di sabato scorso perché non possiamo permetterci di regalare nulla alle nostre prossime avversarie. Talvolta, infatti, ci siamo complicati la vita da soli: è accaduto contro Terrasini sabato scorso ma anche a San Lucido e a Vibo Valentia. Sarà necessario dunque non concederci distrazioni e giocare ad alta intensità agonistica sin dall’inizio della partita”.

Melilli Volley occupa la terza posizione in classifica a quota 15 punti, alle spalle di Gela e Orlandina. “Se vogliamo tenere il passo delle prime della classe– prosegue il massimo dirigente – non possiamo lasciare punti per strada. Bisogna dare tutto in ogni partita, specie contro squadre di un certo valore come Pizzo”. Rientrerà la centrale Veronica Silvestre, assente sabato scorso per uno stato influenzale. “Recupero importante – termina il massimo dirigente – perché garantisce centimetri a rete e soluzioni importanti d’attacco al centro anche se Sara Sassanelli sabato scorso si è ben disimpegnata, collezionando, in un momento importante della partita, anche tante battute vincenti”.