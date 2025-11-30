Volley, Melilli vince ancora 3-0: domata in 90 minuti la resistenza di una volitiva Alus Acicastello

Sesta vittoria consecutiva (7 in totale) per Melilli Volley, che piega in tre set la resistenza di una Alus Volley Acicastello mai doma e incamera altri tre punti pesanti. Dopo il 3-0 di Pizzo, ne arriva un altro con modalità simili. Primo set quasi a senso unico e con poco spazio per le velleità della formazione catanese, sempre sotto nel punteggio e costretta ben presto ad alzare bandiera bianca. Le neroverdi (con Ferrarini in panca per tutta la partita per un fastidioso infortunio), spingono forte sin dall’inizio, scappando sul 11-5 con Lucescul, Ba, Lena e Matrullo. Distanze mantenute: arriva anche il primo punto a muro per le melillesi, firmato da Lucescul e Ba (15-11). Allo sprint finale cui contribuiscono Silvestre (anche con un ace), un paio di errori in battuta avversari, Matrullo e, infine, il punto da fondo campo di capitan Minervini.

Si torna in campo e le ospiti provano a reagire, andando sul 3-0. Lucescul e Minervini accorciano, poi la forte centrale ex Modica annulla il gap e Matrullo porta avanti Melilli. Si gioca punto a punto fino al 12-12. Poi Melilli allunga con un break di 4-0, ma Acicastello prova a controbattere. Il set rimane in bilico fino al 20-19. A questo punto la squadra del presidente Distefano decide di chiudere e lo fa con il muro di Ba, il successivo pallonetto dell’opposta ternana (che mette a terra anche la palla del 24-21) e con la potente schiacciata dal centro di Lucescul per il 25-21.

Entra Aurora Vescovo ma l’avvio del terzo set è in salita per la compagine neroverde. Le ospiti quasi non ci credono quando il tabellone segna 5-0 in loro favore. Scandurra chiama time-out e le sue ragazze capiscono che bisogna tornare con la testa nel match, evitando di complicarsi inutilmente la vita. Vescovo suona la carica, realizzando, dopo l’ace del 2-6 di Silvestre, tre punti consecutivi e riportando in carreggiata le sue compagne. Sul 5-6, però, due punti consecutivi ospiti, poi va a segno Ba. Un paio di errori gratuiti avversari portano Melilli sul -1. Silvestre viene murata, l’opposta neroverde accorcia di nuovo e la prima parità arriva a quota 10 grazie a Lena.

Il primo vantaggio del terzo set per le padrone di casa giunge solo sul 14-13 con Lucescul, brava anche a muro in occasione del 16-15. Ba porta Melilli a più 2 (18-16) ma Petta e un ace di Vitanza tengono a galla Acicatello. Tuttavia, l’ultima parità del match è sul 18-18. Nel finale c’è spazio anche per Sara Sassanelli. A trascinare al traguardo del match la compagine locale sono Ba (che trova il mani e fuori avversario), Lena (con due splendidi pallonetti) e Vescovo. Minervini a muro firma il 25-20 finale. Poi gli applausi finali reciproci tra le giocatrici e il numeroso e caloroso pubblico presente sulla tribuna del PalaMelilli e il coro “C’è solo un presidente….” per Luigi Distefano da parte di una tifoseria che, adesso, sogna in grande.