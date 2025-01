Volley, “Terrazza degli Iblei”: torneo all’insegna dell’amicizia e dell’aggregazione internazionale

Torneo ufficiale ieri al PalaMelilli. In campo le neroverdi prima contro una selezione di atlete di vari College statunitensi e poi contro la formazione under 18 del College Jacksonville Junior Volley Club. Solo per dovere di cronaca, entrambe le gare si sono concluse in due set: la prima con parziali di 25-13, 25-20 e la seconda 25-11, 25-16. A dirigere il primo match è stato Lorenzo La Mesa di Floridia mentre il secondo è stato arbitrato da Carmelo Vinci di Augusta. Secondo ufficiale di gara in entrambe le occasioni Lisa Cantalanotte di Priolo.

In campo anche l’ultima arrivata, la centrale Valeria La Mattina. La giocatrice di Canicattì ha dimostrato tutto il suo valore, giocando con voglia e determinazione. Santino Sciacca ha fatto ruotare tutte le ragazze presenti, ricevendo buone indicazioni in vista della partita di sabato prossimo a Reggio Calabria, penultima di andata di serie B2.

Alla fine, foto di gruppo per le giocatrici scese in campo e consegna delle targhe ricordo alle due squadre americane da parte dei due coach melillesi Santino Sciacca e Luca Scandurra ai corrispettivi statunitensi, in segno di ringraziamento per la partecipazione all’evento. Una manifestazione sportiva, quella di ieri pomeriggio, all’insegna dell’amicizia, del fair play e dell’aggregazione internazionale, come dimostra anche il momento finale della condivisione della cena tra le ragazze, le quali sono rimaste tutte al palazzetto per mangiare insieme, tra sorrisi, selfie, con tanto di scambio delle maglie fra giocatrici.

Lo spirito natalizio ha permeato pienamente una manifestazione che verrà riproposta ogni anno dalla società del presidente Luigi Distefano nei giorni antecedenti la festività dell’Epifania. In tribuna, a seguire le gare, la vicesindaco Cristina Elia, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Presenti anche le ragazzine del settore giovanile dell’Eurialo accompagnate dai rispettivi allenatori e dirigenti.